عروض الدانوب الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب الرياض الأسبوعية، أسواق الدانوب الرياض والخرج تقدم لكم أحدث العروض الأسبوعية يوم 22 من نوفمبر 2020، الموافق 8 من ربيع الآخر 1442، لأول مرة عروض الجمعة الخضراء من هايبر الدانوب الرياض والخرج، ومستمرة العروض حتى يوم 1 من شهر ديسمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442، اغتنموا عروض الجمعة الخضراء من الدانوب السعودية. عروض الدانوب عروض الجمعة الخضراء من الدانوب: غلاية مياه كهربائية بي آند دي، بقوة 1100 واط، سعة 1.2 لتر، فقط بسعر 34 ريال سعودي. اي تي سي خلاط 2*1، بقوة 300 واط، سعة الدورق 1.5 لتر، بسعر 79 ريال سعودي فقط، بدلا من 114 ريال. قطاعة اي تي ضي، سعة 600 مل، بعد وة 400 واط، بسعر 99 ريال سعودي فقط، بدلا من 160 ريال، في خصم أكثر من رائع. تخفيضات الدانوب السنوية تخفيضات الدانوب السنوية علي فرشاة هوائية دوارة بيبي ليس، مع ملحقات إضافية، فقط بسعر 189 ريال سعودي فقط، بدلا من 349 ريال. خلاط كليك ون ، 4*1 متعدد الوظائف، بقوة 600 واط، مع مطحنة وقطاعة خضار، بسعر 89 ريال سعودي فقط، بدلاً من 152 ريال سعودي. موقد كهربائي إمبريال، بقوة 1000 واط، فقط بسعر 39 ريال سعودي، بدلا من 65 ريال. خصومات الدانوب الشهرية خصومات الدانوب الشهرية علي مكواة بخارية براون، بقوة 2350 واط، بسعر 139 ريال سعودي، بدلاً من 219 ريال. خلاط محمول امبيريال قابل للشحن، بسعر 79 ريال سعودي، بدلاً من 130 ريال. محضر طعام كينوود، 16 وظيفة، دورق بسعة 1 لتر + مطحنة بسعة 0.8 لتر، بقوة 600 واط، فقط بسعر 169 ريال سعودي، بدلاً من 319 ريال.

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