نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل الدش إلى أريال لمشاهدة المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل الدش إلى اريال، اليوم يستعد الجميع إلى مشاهدة مباراة نهائي كأس إفريقيا والذي يتنافس عليه كلا الفريقين الأهلي والزمالك، وحديث اليوم ومنذ أسبوع على هذا اللقاء التاريخي، ويذكر أن هذه المرة الأولى في تاريخ الكرة أن يتنافس كل من الفريقين الأهلي ونظيره الزمالك على نهائي كأس إفريقيا، وقد تم الإعلان على القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس إفريقيا، في هذا المقال سوف نستعرض جميع تفاصيل هذا الخبر.

مباراة الأهلي ونظيره الزمالك في نهائي كأس إفريقيا

عشاق الكرة المصرية يترقبون المباراة التاريخية التي سوف يتم عملها على أرض مصر في استاد القاهرة، ومن المعروف والمتوقع أنها ستكون مباراة في غاية القوة والإثارة وذلك بسبب المهارة التي يتمتع بها كلا الفريقين، وسوف يتم نقل هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة ليلًا، وهناك بعض القنوات التي سوف تختص بنقل هذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس إفريقيا

سوف يتم إذاعة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وهناك عدة قنوات سوف تقوم بإذاعة ونقل المباراة وعلى رأسهم قناة Bein sport وهي من أوائل القنوات الرياضية الفضائية التي دائمًا ما تذيع أهم المباريات.

وأيضًا من القنوات الرياضية التي سوف تذيع مباراة نهائي أفريقيا هي قناة أون تايم سبورت الأرضية بجودة sd الفائقة، وذلك من خلال الترددات التالية:

التردد الأرضي للقناة هو ديجيتال.

التردد UHF 32.

وهناك طريقة ضبط أخرى للقناة عن طريق التالي:

التردد الأرضي للقناة هو الانالوج.

التردد هو UHF 9.

أسهل طريقة لتحويل الدش إلى أرضي

ليس كل الجمهور يمتلك قنوات Bein sport أو تردد القنوات الأرضية، لذلك هناك عدة طرق لتحويل الدش إلى أرضي وبطريقة سهلة وغير مكلفة بالمرة، حيث أن هذه الطريقة تتراوح تكلفتها بين الخمس جنيهات والعشرة جنيهات.

يتم تحويل الدش إلى اريال عن طريق شراء محول متخصص في ذلك، ثم يتم فصل سلك الرسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول، وفي الجهة الأخرى يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون والجهة الأخرى في مدخل الاريال.