نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر اكسترا علي الأجهزة لا تقارن اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر اكسترا، عروض الأجهزة الصغيرة من اكسترا السعودية، عروض الأجهزة الصغيرة المنزلية بأسعار مغريه من معارض اكسترا السعودية، بادروا قبل نفاذ الكمية، قوموا بشراء كل ما يلزم المنزل العصري، أسعار مخفضة، خصومات تصل إلى 50% وأكثر على بعض المنتجات، المطبخ. عروض هايبر اكسترا عروض الأجهزة الصغيرة من اكسترا السعودية: فيليبس قلاية بطاطس هوائية، بقوة 1900 واط، سعة 1.2 كيلو، اللون اسود، فقط بسعر 629 ريال سعودي، بخصم يصل إلى 50%. مايكرويف ال جي، سعة 56 لتر، سمارت انفرتر، سهل التنظيف، فقط بسعر 799 ريال سعودي، نسبة الخصم 47%. هوفر مكنسة لغسيل السجاد، بقوة 1200 واط، بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق، فقط بسعر 989 ريال سعودي، نسبة الخصم 39%. براد ماء كلاس برو، ساخن وبارد، باللون الاسود، فقط بسعر 389 ريال سعودي، نسبة الخصم 50%، لا تضيعوا الفرصة. خصومات هايبر اكسترا خصومات هايبر اكسترا كينوود عجانة ومحضر طعام، بقوة 1000 واط، اللون ابيض، فقط بسعر 999 ريال سعودي، نسبة الخصم 50%. فيليبس مكواة بخارية عمودية، بقوة 2000 واط، 5 إعدادات للبخار، اللون بنفسجي، بسعر 589 ريال سعودي فقط، بنسبة خصم 25%. فيليبس محضر طعام، بقوة 600 واط، مع وعاء سعة 1.3 لتر، سرعتين، متعدد الوظائف، اللون اسود، فقط بسعر 199 ريال سعودي، نسبة الخصم 50%. فيليبس منقي هواء، باللون الأبيض، فقط بسعر 1299 ريال سعودي، بنسبة خصم 35 . تخفيضات هايبر اكسترا الأسبوعية تخفيضات هايبر اكسترا علي خلاط براون مالتي كويك 7، مع ملحقات متعددة، بقوة 1000 واط، متوفر باللون الأسود، فقط بسعر 549 ريال سعودي. فرن كهربائي كلاس برو، مقاس كبير 70 لتر، ستانليس ستيل، فقط بسعر 329 ريال سعودي، ونسبة الخصم 49%. البرتو طقم قدور 9 قطع جرانيت، ذهبي، فقط بسعر 369 ريال سعودي، بخصم كبير جداً يبلغ 50%، رائع جدا. كينوود مفرمة 0.5 لتر، اللون ابيض، فقط بسعر 94 ريال سعودي، بنسبة خصم 41%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر اكسترا علي الأجهزة لا تقارن اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.