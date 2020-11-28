نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل تخفيضات وعروض مهرجان نستو بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل تخفيضات وعروض مهرجان نستو بالمملكة ونبدأها سيدا دجاج كامل ب72.95 ريال، طماطم للكيلو 3.50 ريال، تفاح للكيلو 3.95 ريال، نادك حليب كامل الدسم ب3.95 ريال، الوليمة ارز بسمتي 10كيلو ب64.95 ريال، سائل فيري لغسيل الاطباق برائحة الليمون 1 لتر ب 9.95 ريال، نور زيت دوار الشمس ب 29.95 ريال، سمك بارمندي للكيلو ب23.95ريال، جزر للكيلو ب2.95 ريال، برتقال مغربي للكيلو ب4.95 ريال، شوكولاتة للكيلو ب21.95 ريال، زبده غير مملحه للكيلو ب7.50 ريال، مخلل مشكل مصري للكيلو ب 4.95 ريال، لحم برازيلي مكعبات للكيلو ب19.95 ريال، سمك طائر الكيلو ب22.95 ريال، فجل للكيلو ب1.50 ريال.

افضل تخفيضات وعروض مهرجان نستو بالمملكة

تين مجفف للكيلو ب 24.95 ريال، مكسرات مشكلة للكيلو ب 34.95 ريال، كاجو مكسرات عادي للكيلو ب 47.95 ريال، جوز الهند بودره للكيلو ب 14.95 ريال، مكسرات مشكلة للكيلو ب 34.95 ريال ، تمر عجوة للكيلو ب 22.50 ريال ، عدس احمر كامل للكيلو ب 5.95 ريال، شوكولاتة مشكلة للكيلو ب 20.95 ريال، مونار زيت جوز الهند 1 لتر ب 16.85 ريال، نخيل زيت قلي لتر ب 8.95 ريال، عافية زيت ذرة 2 لتر ب 31.85 ريال، الوفاء زيت دوار الشمس 3 لتر ب 16.95 ريال، نسكافيه جولد ب 23.95 ريال، نارلين حليب بودره ب 18.95 ريال، علي كافية قهوه ب 27.95 ريال ، المجلس سكر ب 21.95 ريال.

تخفيضات نستو الاسبوعية للغذاء

ماكسوبل قهوة ب 18.95 ريال ، بوني حليب مبخر ب 8.95 ريال ، خلطة القيصم للقهوة ب 10.95 ريال، الكبوس شاي ب 11.95 ريال، المراعي حليب بودرة ب45.95 ريال، المراعي حليب مبخره ب 9.95 ريال، نارلين شاي بودره ب 19.95 ريال، تاج محل ارز بسمتي 5 كيلو ب 35.95 ريال، روز سوبر ارز بسمتي سيلا 10 كيلو ب 52.95 ريال، ابو سنان كيلو ب17.95 ريال، ذابدا سمن نباتى ب 7.95 ريال، حلواني مربي ب 7.95 ريال، حلواني طحينة سائله ب 16.95 ريال.