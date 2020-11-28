شروط تقسيط زين للجوالات 1442

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عمر شويل - جدة شروط تقسيط خطوط زين للجوالات، يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من الشركات التي تختص في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، و من أهم هذه الشركات هي شركة زين السعودية للجوالات والتي تقوم بتقديم العديد من خدمات الجوالات والاتصالات لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولكن يكون ذلك وفق لعدد من الشروط والضوابط.

معلومات عن شركة زين السعودية للاتصالات

شركة زين هي من أوائل شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية وهي الرائدة في ذلك.

تعد شركة زين شركة مساهمة سعودية، وتقع في المركز الثالث من حيث الشركات التي تختص في عالم الاتصالات والهواتف المحمولة.

قد تأسست شركة زين السعودية في عام 2007 وذلك بالتعاون بين عدد كبير من المستثمرين السعوديين.

كان النشاط الفعلي لشركة زين في عام 2008 كواحدة من أهم الشركات المتنقلة.

تعرضت شركة زين إلى الكثير من المشكلات المتتالية والخسائر، قد استمرت هذه الخسائر لمدة تسع سنوات ولكن سرعان ما قامت الشركة مرة أخرى في عام 2017.

استطاعت شركة زين أن تحقق أرباح كثيرة وصلت إلى حوالي 45 مليون ريال سعودي، وهذا الأمر الذي جعلها تقدم على خطوة تمديد رخصة الخدمات.

شروط أخذ جوال من شركة زين بالتقسيط

نقوم شركة زين بتقديم الكثير من الجوالات سواء جوالات عادية أو أجهزة ذكية أو أجهزة تابلت ويمكن أن يكون ذلك بالتقسيط، ولكن قد وضعت الشركة عدة شروط لكي يتمكن الشخص من شراء جوال زين بالتقسيط ومن هذه الشروط ما يلي: