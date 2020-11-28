نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رنين الاجهزة المنزلية حتى يوم 30 نوفمبر العرض عرضين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رنين للأجهزة المنزلية وجهاز العرائس، من أهم وأبرز ما يبحث عنه الكثير من الفتيات المقبلين على الجواز، نظرًا للعروض الرائعة التي أعلنت عنها رنين ضمن عروض الجمعة البيضاء، وكالعادة تقدم رنين العديد من المنتجات الرائعة بعروض خيالية، لكن خلال الجمعة البيضاء، تميزت عروض رنين بأنها جاءت مخفضة جدًا خاصة فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية والكهربية وجهاز العرائس.

شملت عروض رنين هذا الأسبوع العديد من المنتجات التي تبحث عنها العرائس، مثل الأواني والأطباق وأطقم المعالق والسكاكين، وأدوات الطبخ والمفروشات وكل ما تبحث عنه الأسرة المصرية.

عروض رنين لجهاز العرائس:

تعتبر شركة رنين من الشركات الرائعة والرائدة في تقديمها للعروض المخفضة لكافة أفراد الأسرة والتي تبدأ من أجهزة العرائس والأجهزة المنزلية، فضلًا عن الأدوات المدرسية وألعاب الأطفال وكل ما يهم جميع أفراد الأسرة، عروض رنين هذا الأسبوع جاءت تحت عنوان “العرض عرضين”، العروض الأسبوعية المعتادة التي تقدمها رنين، إلى جانب عروض الجمعة البيضاء، التي وصلت فيها التخفيضات حتى 60% على معظم منتجات وأدوات المطبخ وجهاز العرائس.

جاءت عروض رنين على أواني الطبخ بخصومات هائلة مثل أواني الجرانيت والتيفال والألمنيوم، وكذلك الصيني والأركوبال والأكروبايكس، وكافة أجهزة المطبخ تحت شعار “عروض متتفوتش” وخصومات وصلت حتى 50% على جهاز العرائس، كما شملت هذه الخصومات أيضًا المفروشات والأثاث وكل ما تهتم به الأسرة المصرية في كافة فروع رنين الموزعة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.