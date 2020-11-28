نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت المزرعة داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات على أدوات المطبخ الصغيرة، وكذلك خصومات هائلة على مستلزمات المطبخ والمنزل التي لا غنى عنها في كل منزل، كل ذلك يأتيكم فقط وحصريًا من أَسواق المزرعة، بأنسب الأسعار وأعلى الجودات، بجميع فروع المزرعة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض وتخفيضات على أدوات المطبخ الصغيرة من أسواق المزرعة

عرض مقلاة إيطالي غير قابلة للالتصاق، مقاس 24 سنتيمتر، مع مقلاة أخرى إيطالي غير قابلة للالتصاق، مقاس 28 سنتيمتر، سعر العرض(49.95)ريال سعودي، بدلاً من(98)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(49)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

وعاء لحفظ وتقديم الأجبان، صناعة إيطالية، اللون أخضر، سعر القطعة(29.95) ريال سعودي، بدلًا من(42)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(13)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض وتخفيضات على مستلزمات الرحلات والتخييم من أسواق المزرعة

كرسي للرحلات والتخييم قابل للطي، سعر الوحدة(32.95)ريال سعودي، بدلاً من(64) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر تسعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فرشة للرحلات والتخييم، سعر القطعة(29.95)ريال سعودي، بدلًا من(53)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض وتخفيضات على مستلزمات المطبخ الصحية من أسواق المزرعة

عرض بنصف الثمن على سائل غسيل الصحون من جو جرين، سعة العبوة واحد لتر، سعر العبوة(5.25)ريال سعودي، بدلًا من(10.50)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(5.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض بنصف الثمن على سائل مبيض للملابس من جانوكس، سعة واحد جالون، سعر العبوة(4.40)ريال سعودي، بدلًا من (8.80)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(4.40)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض بنصف الثمن على مسحوق غسيل الملابس من أومو، سعة العبوة خمسة كيلو جرام، سعر العبوة(28.95)ريال سعودي، بدلًا من(57.95)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(28.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض بنصف الثمن على أكياس نفاية من شركة أمواج كنده، سعة(50-55) غالون، سعر العبوة(11.45)ريال سعودي،بدلًا من(22.95)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(11.45)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

إلى هنا قدمنا لكم أفضل العروض في سوبر ماركت المزرعة في احتفالهم بالجمعة البيضاء، عروض مميزة على مستلزمات المطبخ والمستلزمات المنزلية نتمنى أن تنال إعجابكم.