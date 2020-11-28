عروض جرير الأسبوعية خصم يصل ل 40% على الجوال والشاشات في الجمعة البيضاء

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عمر شويل - جدة خصومات جرير الأسبوعية كبيرة ومستمرة حتى نهاية العام وفي أيام الجمعة البيضاء، فقط وحصريًا داخل جميع فروع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه العروض كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومنها أجهزة التِليفزيون والهواتف الذكية ومستلزمات وأدوات المدرسة أقوي عروض السعودية.

عروض جرير الأسبوعية

عروض وتنزيلات جرير على شاشات حجم 50 بوصة من ماركة هايسنس من مكتبات جرير في الجمعة البيضاء:

عروض جرير على تلِيفزيون ذكي من ماركة هايسنس 50A7100FS، حجم الشاشة 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلاً من(1999)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(600)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير تلِيفزيون ذكي من ماركة هايسنس H50B7100، حجم الشاشة 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(1049)ريال سعودي، بدلاً من(1549)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(550)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير على الشاشات

عروض وتنزيلات جرير على شاشات حجم أكبر من 50 بوصة من ماركة هايسنس من مكتبات جرير في الجمعة البيضاء:

تخفيضات جرير على تلِيفزيون ذكي من ماركة هايسنس 55A7100FS، حجم الشاشة 55 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي، بدلاً من(2199)ريال سعودي، اشتريه الآن وُوفر(500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية على تلِيفزيون ذكي من ماركة هايسنس 65A7100FS، حجم الشاشة 65 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي ، اللون أسود، سعر الجهاز(2549)ريال سعودي، بدلاً من(3179)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(629)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.