نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لولو السعودية عروض الجمعة البيضاء على الجوالات والشاشات والإلكترونيات لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقدم لولو السعودية عروض الجمعة البيضاء على الجوالات والشاشات وكافة الإلكترونيات مُقدمًا خصومات وتخفيضات لا تقاوم على الأسعار، وكل هذه الخصومات مستمرة حتى يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.

لولو السعودية عروض الجمعة البيضاء

إليكم عروض الجمعة البيضاء في لولو السعودية، وخصومات تصل لأكثر من 50%، وعروض أرخص وتوفير أكبر في لولو السعودية.

لولو السعودية عروض الجوالات بخصومات كبرى

جوال ايفون 11 برو ماكس، ذاكرة 256 جيجا، فقط بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 5919 ريال سعودي.

جوال اوبو A52، ذاكرة 128 جيجا، فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.

جوال هواوي P30 لايت، ذاكرة 128 جيجا، فقط بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 5T، ذاكرة 128 جيجا، فقط بسعر 929 ريال سعودي بدلًا من 1639 ريال سعودي.

جوال هواوي Y9 برايم، ذاكرة 128 جيجا، بسعرٍ رائع فقط 629 ريال سعودي بدلًا من 1059 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S20 الترا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 3399 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي.

عروض الشاشات في لولو السعودية

شاشة تلفزيون سامسونج سمارت 65 بوصة، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون توشيبا سمارت ليد 58 بوصة، بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سوني سمارت ليد 65 بوصة، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.، بالإضافة إلى

شاشة تلفزيون سوني سمارت 65 بوصة، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات في لولو

تمتعوا بأقوى عروض الإلكترونيات لفترة محدودة في فقط لولو هايبر ماركت، ومن أمثلة العروض المميزة:

طابعة ابسون 3×1، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 759 ريال سعودي.

تابلت لينوفو V7، ذاكرة 64 جيجا، 7 بوصة، رامات 4 جيجا، بسعر 639 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

تابلت لينوفو 8 بوصة، ذاكرة 32 جيجا، رامات 2 جيجا، بسعر 539 ريال سعودي بدلًا من 725 ريال سعودي.

تابلت لينوفو 10.1 بوصة، ذاكرة 32 جيجا، رامات 2 جيجا، بسعر 669 ريال سعودي بدلًا من 786 ريال سعودي.

وفي النهاية قدمنا لكم مجموعة مميزة من عروض لولو السعودية خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وتابعونا للمزيد من التخفيضات الكبرى والعروض المميزة.