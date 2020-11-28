نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصم 30% ولمدة 3 أيام على جميع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم عروض ضخمة وتخفيضات مذهلة في أيام الجمعة البيضاء، وذلك على جميع منتجاتها من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وإلكترونية وهواتف ذكية، فقط بجميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم، وتستمر هذه العروض حتى نهاية العام. عروض العثيم الاثنين تنزيلات وخصومات العثيم على مستلزمات المطبخ الحديث: تخفيضات العثيم على غلاية ماء من ماركة امجوي رقم الموديل #178، باور 2000 واط ، سعر الجهاز(55)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم مكنسة من ماركة اليكتا برميل رقم الموديل #2002-CVE، سعر الجهاز(208.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم مكنسة من ماركة سامسونج رقم الموديل #5660، سعة 3.5 لتر، سعر الجهاز(269)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم الأسبوعية تنزيلات وخصومات العثيم على أجهزة العناية بالشعر للرجال والنساء من هايبر ماركت عبد الله العثيم: عروض العثيم اليومية على مصفف شعر من ماركة براون رقم الموديل # 3543، سعر الجهاز(16065)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم اليوم مصفف شعر من ماركة براون رقم الموديل #3553، سعر الجهاز(219)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم مصفف شعر من ماركة فيليبس رقم الموديل #8106، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم عروض العثيم الأسبوعية ماكينة حلاقة من ماركة براون رجالي، رقم الموديل #370، سعر الجهاز(219)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم ماكينة حلاقة من ماركة براون رجالي، رقم الموديل #330، سعر الجهاز(318.15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الجمعة البيضاء ماكينة حلاقة من ماركة براون نسائية، رقم الموديل #5380، سعر الجهاز(261.45)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين خصم 30% ولمدة 3 أيام على جميع المنتجات تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.