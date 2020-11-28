عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 20 ل 50 % على جميع المنتجات خصومات هائلة

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عروض وتخفيضات اكسترا على شاشات التِليفزيون الذكي من اكسترا في الجمعة البيضاء:

عروض اكسترا الأسبوعية %31 خصم على تلِيفزيون من ماركة ألْ جي، حجم الشاشة 22 بوصة، عالية الوضوح، لون أسود، سعر الجهاز(319)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا 6 ٪خصم على تلِيفزيون من ماركة ألْ جي، حجم الشاشة 20 بوصة، عالي الوضوح، سعر الجهاز(259)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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تنزيلات وعروض اكسترا على المكيفات من ماركة جيبسون من اكسترا في الجمعة البيضاء:

تخفيضات اكسترا على مكيف هواء بارد من ماركة جيبسون، رقم الموديل AS120FE6IN0، باور 1800 وحدة، سعر الجهاز(2847)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض اكسترا مكيف هواء بارد من ماركة جيبسون، رقم الموديل AS125FE6IN،النوع سبليت، باور 24000 وحدة، سعر الجهاز(3669)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات وتخفيضات اكسترا على المكيفات من ماركة كرافت من اكسترا في الجمعة البيضاء، مكيف هواء بارد من ماركة كرافت، رقم الموديل DS120FE6IN، مكيف جداري، باور 18000 وحدة، سعر الجهاز(2737)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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