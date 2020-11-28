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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي لعروض بوخمسين الأقوى لهذا العام والتي اقتربت على الانتهاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي لعروض الجمعة البيضاء بالسوق المالى السعودي لأنه لا يبقى سوى أيام معدودة على عروض وتخفيضات السوق المالي بالمملكة العربية السعودية، فإلى جميع الأشخاص الذين لم يحصلون على التخفيضات الكبرى المقدمة من السوق السعودي بسرعة التوجه إلى أقرب فروع شركة السوق السعودي للإستفادة بعروضنا الجبارة، وسوف نتعرف على بعض العروض علي مستلزمات المنزل سواء كانت أجهزة كهربائية أو أغراض أخرى.
عروض أسواق السوق المالي على الغسالات والشاشات:
السوق المالي السعودي يقدم تخفيضات تصل إلى أكثر من النصف على الغسالات وهي كالآتي:
- غسالة سامسونج اتوماتيك فرنت لود تسعة كيلو ستيل بسعر: 2,189 ريال سعودي بدلا من 3699 ريال سعودي.
- غسالة هاير حوضين ذات لون أبيض سعة عشرة كيلو بسعر: 699 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.
- غسالة هومر ذات لون أبيض، سعة خمسة كيلو جرام بحوضين بسعر: 299 ريال سعودي بدلا من 601 ريال سعودي.
- غسالة اتوماتيك كاندي، سعة ثمانية كيلو جرام فرنت لود تنشيف تام بسعر: 1369 ريال سعودي بدلا من 2012 ريال سعودي.
- غسالة ميديا ذات حوضين، سعة ثمانية كيلو جرام بسعر: 599 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.
أما بالنسبة لعروض السوق السعودي على الشاشات فهي كالآتي:
- شاشة هاير 49 بوصة سمارت بسعر: 999 ريال سعودي بدلا من 2049 ريال سعودي.
- شاشة 65 بوصة سمارت ATC بسعر: 1699 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج 50 بوصة سمارت LED 4K UHD بسعر: 1889 ريال سعودي بدلا من 3649 ريال سعودي.
- شاشة سامسونج 70 بوصة سمارت LED4K UHD بسعر: 3789 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي.
أما بالنسبة لعروض السوق السعودي على بعض الأغراض الأخرى كالآتي:
- مكواة بخار عمودية 2.5 لتر 1750 واط ATC بسعر: 179 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.
- مكواة بخار اريتي 2000 واط بسعر: 79 ريال سعودي بدلا من 108 ريال سعودي.
- مكواة علاقي بخار بالسون 2200 واط بسعر: 199 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي.
- ماكينة حلاقة رجالي Wahll عدد 22 قطعة بسعر: 119 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.
- ماكينة حلاقة رجالي دونس بالشحن بها أربع مستويات بسعر: 129 ريال سعودي 189 ريال سعودي.
- ماكينة حلاقة رجالي فيليبس للتنعيم بسعر: 219 ريال سعودي 273 ريال سعودي.
ماكينة حلاقة براون نسائي سيلك براون 3 بسعر: 199 ريال سعودي.
مجفف شعر نسائي فيليبس 2100 واط بسعر: 149 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العد التنازلي لعروض بوخمسين الأقوى لهذا العام والتي اقتربت على الانتهاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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