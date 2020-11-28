نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي لعروض بوخمسين الأقوى لهذا العام والتي اقتربت على الانتهاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي لعروض الجمعة البيضاء بالسوق المالى السعودي لأنه لا يبقى سوى أيام معدودة على عروض وتخفيضات السوق المالي بالمملكة العربية السعودية، فإلى جميع الأشخاص الذين لم يحصلون على التخفيضات الكبرى المقدمة من السوق السعودي بسرعة التوجه إلى أقرب فروع شركة السوق السعودي للإستفادة بعروضنا الجبارة، وسوف نتعرف على بعض العروض علي مستلزمات المنزل سواء كانت أجهزة كهربائية أو أغراض أخرى.

عروض أسواق السوق المالي على الغسالات والشاشات:

السوق المالي السعودي يقدم تخفيضات تصل إلى أكثر من النصف على الغسالات وهي كالآتي:

غسالة سامسونج اتوماتيك فرنت لود تسعة كيلو ستيل بسعر: 2,189 ريال سعودي بدلا من 3699 ريال سعودي.

غسالة هاير حوضين ذات لون أبيض سعة عشرة كيلو بسعر: 699 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.

غسالة هومر ذات لون أبيض، سعة خمسة كيلو جرام بحوضين بسعر: 299 ريال سعودي بدلا من 601 ريال سعودي.

غسالة اتوماتيك كاندي، سعة ثمانية كيلو جرام فرنت لود تنشيف تام بسعر: 1369 ريال سعودي بدلا من 2012 ريال سعودي.

غسالة ميديا ذات حوضين، سعة ثمانية كيلو جرام بسعر: 599 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

أما بالنسبة لعروض السوق السعودي على الشاشات فهي كالآتي:

شاشة هاير 49 بوصة سمارت بسعر: 999 ريال سعودي بدلا من 2049 ريال سعودي.

شاشة 65 بوصة سمارت ATC بسعر: 1699 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 50 بوصة سمارت LED 4K UHD بسعر: 1889 ريال سعودي بدلا من 3649 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 70 بوصة سمارت LED4K UHD بسعر: 3789 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي.

أما بالنسبة لعروض السوق السعودي على بعض الأغراض الأخرى كالآتي: