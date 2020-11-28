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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصم على جميع المنتجات تصل ل 40% عرض الجمعة البيضاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات ساكو الأسبوعية تستمر العروض المذهلة في هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية، َذلك حتى نهاية العام وفي جميع أيام الجمعة البيضاء، فقط وحصريًا على كافة الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل أو الرحلات والطلعات أقوي عروض السعودية من ساكو.
عروض ساكو الأسبوعية
خصومات وتخفيضات على أجهزة المطبخ الكهربائية من هايبر ماركت ساكو في الجمعة البيضاء:
- عروض ساكو اليوم على غلاية كهربائية من ماركة براون، باور 3000 واط، سعة 1.7 لتر، سعر الجهاز(209)ريال سعودي، بدلاً من(279)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر سبعين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض ساكو الأسبوعية فرن تحميص من ماركة هوميكس، باور 2200 واط، سعة 65 لتر، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، بدلاً من(372.25)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(73)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات ساكو فرن تحميص من ماوكة هوميكس، مزود بموقدين، باور 2000 واط، سعة 45 لتر، سعر الجهاز(279)ريال سعودي، بدلاً من(372.25)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(93)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض ساكو اليومية
خصومات وتنزيلات من هايبر ماركت ساكو على الشوايات في الجمعة البيضاء:
- تخفيضات ساكو على شواية ساندويتش لوحين من ماركة هوميكس، باور 1400 واط، سعر الجهاز(259) ريال سعودي، بدلًا من(299)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر أربعين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض ساكو الأسبوعية شواية بدون دخان من ماركة هوميكس، باور 1660 واط، سعر الجهاز(269)ريال سعودي، بدلاً من(329.75)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر ستين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات ساكو شواية من ماركة فيليبس، قابلة للضبط في ثلاثة أوضاع، باور 2000 واط، سعة 30 لتر، سعر الجهاز(299)ريال سعودي، بدلاً من(405)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(105)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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