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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية اليوم الاجهزة الالكترونية على كيفك عروض نهاية العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم الاجهزة الالكترونية وأقوي عروض نهاية العام من معارض على كيفك ومنها عجان بقوة 1000 وات، سعة 4.3 لتر كينوود ب 599 ريال، بدلا من 768 ريال، قطاعة بصل ب 89 ريال، قلاية بطاطس هواية بقوة 1000 وات وسعة 2 لتر ب 109 ريال، قدر ضغط + قدر ضغط لمبارت مجاناً ب 89 ريال، كاوية عامودية من كولين ب 99 ريال، بدلا من 139 ريال، مكنسة كهربائية 1600 وات ب 119 ريال، بدلا من 139 ريال، خلاط كهربائي 4 سرعات سعة 1.5 لتر وقوة 350 وات ب 79 ريال، بدلا من 69 ريال، سخان ساندويتش كولين ب 69 ريال، بدلا من 79 ريال، شواية متعددة الاستخدام ب 89 ريال، بدلا من 99 ريال.
عروض السعودية اليوم الاجهزة الالكترونية على كيفك عروض نهاية العام
لمحبي القهوة العربي طقم تقديم ب 129 ريال، قدر ترست المنيوم 10 قطع ب 138 ريال، صانعة القهوة حتى 5 أكواب من كينود ب 245 ريال، صانعة الساندوتش 3*1 ب 118 ريال، فرشاة شعر حرارية 1000 وات 3 سرعات مختلفة ب 139 ريال، كاورية 2350 وات من بروان ب 159 ريال، فرن جانو 50 لتر ب 259 ريال، عجانة جانو ب 199 ريال.
عروض السعودية اليوم
طاولة بلازمة ب 99 ريال، بدلا من 179 ريال، كرسي بلاستيك ب 16.75 ريال، بدلا من 19. 75 ريال، فرن مكرويف هوم ماستر 20 لتر ب 229 ريال، دفاية كهربائية كوارتز هو ماستر ب 269 ريال، 5 شمعة 2000 وات، سخان حليب كهربائي ب 249 ريال، بدلا من 299 ريال، دلة الضيوف 2100 وات ب 999 ريال، بدلا من 1.379 ريال، دلة المسافر ب 219 ريال، بدلا من 250 ريال، ترمس شاها ضغط 3 لتر ذهبي ب 99 ريال.
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