نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي، يعد بنك الراجحي من أعرق البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية، في الآونة الأخيرة قد تعدد أنواع القروض وخاصة ً قروض الضمان الاجتماعي، لذلك قد وضع بنك الراجحي عدة شروط الحصول على قرض ضمان اجتماعي من البنك، في هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على قروض البنك الاجتماعي من بنك الراجحي.

القروض المقدمة من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي الكثير من أنواع قروض البنوك ومنها القروض الاجتماعية ومنها القروض الأخرى ومن ضمن هذه القروض ما يلي:

يمكن أن يتم لشخص التقديم على عدة قروض خاص ببنك الراجحي وذلك دون ربطه بالضمان الاجتماعي.

هناك قروض أخرى متنوعة يمكن أن يتم التقديم عليها ومنها قروض المطلقات، وقروض الأرامل وقروض الزواج.

يمكن أن يتم الحصول على الخدمات التي تقدم من بنك الراجحي وأيضًا قروض الضمان الاجتماعي ويكون ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

خطوات الحصول على قروض الضمان الاجتماعي

يجب إتباع بعض الخطوات لكي يتمكن الشخص من الحصول على قروض من بنك الراجحي وهذه الخطوات كما يلي:

في البداية يتم الدخول على الرابط الخاص بالبنك عبر الأنترنت وهو كالتاليhttps://www.alrajhibank.com.sa/. يجب الدخول على الموقع من خلال حساب خاص بالعميل وإذ لم يكن العميل لديه حساب على الموقع فيجب تسجيل حساب له حتى يتم الدخول بسهولة. يقوم العميل بكتابة جميع بياناته الشخصية سواء رقم الهاتف أو رقم الهوية الوطنية أو غيرها. يتم التقديم من قبل العميل على طلب الحصول على قروض الضمان الاجتماعي. إذا كان لطلب قد قبل فإنه ستصل رسالة تأكيد إلى العميل عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف، والتي من خلالها يتم تأكيد الاشتراك. يختار العميل بعد ذلك التمويل الشخصي أو التمويل الشخصي الوطني. يكتب العميل جميع البيانات الشخصية من حيث الاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية والعنوان والعمر والجنسية ورقم الإقامة.

يتم الضغط على رفع المستندات الخاصة بالعميل وهكذا يصبح العميل لديه حساب عبر موقع بنك الراجحي.