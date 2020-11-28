نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الجوازات المجاني للاستفسار في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الجوازات المجاني للاستفسار في المملكة العربية السعودية، من أكثر الأشياء بحثًا في هذا الوقت الحالي هو بحث المواطنين السعوديين عن رقم الجوازات المجاني الخاص بالاستفسار في المملكة العربية السعودية، وقد قام الحساب الرسمي للمديرية العامة التي تخص الجوازات في دولة السعودية وفي كل محافظاتها بوضع أرقام متخصصة قد حددتها المديرية للاستفسار عن رقم الجوازات.

رقم الجوازات المجاني في دولة السعودية

تسعى دائمًا وزارة الداخلية السعودية جاهداً إلى توفير كفاية احتياجات المواطنين في المملكة العربية السعودية وأيضًا توفير جميع الخدمات الإلكترونية التي قد يحتاجها المواطن للاستعلام عنها، لذلك قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بإصدار خدمة و أرقام للاستلام المجاني للاستفسار عن الخدمة التي يريد المواطن الاستعلام عنها.

بعض أرقام خدمات الجوازات في دولة السعودية

الرقم الخاص بالمديرية العامة للجوازات هو 4771100011.

رقم العمليات الخاصة بالمديرية العامة للجوازات هو تحويله / 88.

الرقم الخاص بالإدارة العامة للمتابعة الإدارية هو 4509650-011.

رقم معهد الجوازات هو 011-4020649.

ارقام الجوازات في بعض المناطق السعودية

رقم الجوازات المجاني الخاص في منطقة الرياض 011-4057000.

رقم الجوازات المجاني الخاص في منطقة العسير هو 2262526017.

رقم الجوازات المجاني الخاص في منطقة جازان هو 017-3216262.

رقم الجوازات المجاني الخاص في منطقة نجران هو 5294012-017.

رقم الجوازات المجاني الخاص في منطقة مكة المكرمة هو 012-6758900.

رقم الجوازات المجاني الخاص في منطقة المدينة المنورة هو 014-8480903.



الأرقام الخاصة بإدارة الوافدين في المملكة العربية السعودية

إدارة الوافدين في منطقة الدمام هو 013-8111058.

إدارة الوافدين في منطقة الإحساء هو 594900-013.

إدارة الوافدين في منطقة تبوك هو 014-4227986.

إدارة الوافدين في منطقة بعرعر هو 014-6629530.

بعض أرقام الجوازات المجاني للاستفسار في محافظات السعودية

رقم إدارة جوازات محافظة الخرج هو 011-5443246.

رقم إدارة جوازات محافظة الزلفي هو 011-4221635.

رقم إدارة جوازات محافظة رابغ هو 012-4223915.

رقم إدارة جوازات محافظة الجبيل هو 013-3620439.

رقم إدارة جوازات محافظة قرية العليا هو 013-3861937.

رقم إدارة جوازات محافظة ظهران الجنوب هو 017-2550672.