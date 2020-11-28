نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات هايبر ماركت لولو داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات على الهواتف الذكية من أكبر الشركات العالمية، ومنها شركة هواوي الرائدة، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت لولو، بجانب العديد من العروض التي لا تفوت على ماكينات الخياطة التي تأتيكم بأحدث التقنيات وآخر الموديلات.

عروض وتخفيضات هايبر ماركت لولو في الجمعة المذهلة على هواتف هواوي الذكية

خصم 41٪ على هاتف ذكي من هواوي بي 30 لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، معالج Kirin 710، حجم الشاشة 6.15 بوصة وبدقة 2312*1080، مزود بنظام تشغيل Android 10.0، دقة الكاميرا الخلفية 24 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعة الرامات أربعة جيجابايت، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، اللون أَسود، سعر الجهاز(649)ريال سعودي، بدلًا من(1099)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصم 41٪ على هاتف ذكي من هواوي بي 30 لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، معالج Kirin 710، حجم الشاشة 6.15 بوصة وبدقة 2312*1080، مزود بنظام تشغيل Android 10.0، دقة الكاميرا الخلفية 24 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعة الرامات أربعة جيجابايت، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، اللون أَزرق سعر الجهاز(649)ريال سعودي، بدلًا من(1099)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصم 41٪ على هاتف ذكي من هواوي بي 30 لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، معالج Kirin 710، حجم الشاشة 6.15 بوصة وبدقة 2312*1080، مزود بنظام تشغيل Android 10.0، دقة الكاميرا الخلفية 24 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، سعة الرامات أربعة جيجابايت، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، اللون أَبيض، سعر الجهاز(649)ريال سعودي، بدلًا من(1099)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض وتخفيضات على ماكينات الخياطة من ماركة برازر في هايبر ماركت لولو

خصم 31٪ على ماكينة خياطة من ماركة برازر، اللون وردي، سعر الجهاز(379) ريال سعودي، بدلًا من(549)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(170)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصم 31٪ على ماكينة خياطة من ماركة برازر، اللون بنفسجي، سعر الجهاز(379) ريال سعودي، بدلًا من(549) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(170) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يفيدكم من عروض لولو ماركت السعودية نتمنى أن تنال إعجابكم.