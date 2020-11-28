نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات هايبر ماركت المنتزه داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُقدم أسواق وهايبر ماركت وسوبر ماركت المنتزه دائمًا الخضروات الطازجة والفاكهة بمختلف أصنافها، يومًا بيوم، حرصًا من هايبر ماركت المنتزه على تقديم كل ما هو صحي وطازج لكل عملائها، مع توفير العديد من العروض والخصومات والتخفيضات على جميع أنواع الخضروات والفاكهة، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت المنتزه بجميع فروعه في المملكة العربية السعودية. خصومات وتنزيلات على الخضروات الطازجة من هايبر ماركت المنتزه في الجمعة البيضاء خضار كوسة بلدي، سعر الكيلو جرام(2.75) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خضار فلفل أخضر، سعر الكيلو جرام (4.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خضار زهرة بلدي(قرنبيط)، سعر الكيلو جرام(4.75) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خضار بصل أَبيض، سعر الكيلو جرام(4.50) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خضار جزر أسترالي، وحدة البيع بالكيس، سعر الكيس(5.95) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خضار طماطم سوري، وحدة البيع بالسلة، سعر السلة(8.95) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خضار شمندر بلدي، سعر الكيلو جرام(2.50) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات وتنزيلات على الفواكه الطازجة من هايبر ماركت المنتزه في الجمعة البيضاء فاكهة برتقال صنف أبو صرة، وحدة البيع بالسلة، سعر السلة(17.75) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فاكهة برتقال صنف فالنسيا لبناني، وحدة البيع بالسلة، سعر السلة(17.75) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فاكهة تفاح صنف جالا، وحدة البيع بالعلبة، سعر العلبة(6.50) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فاكهة تفاح أخضر، وحدة البيع بالعلبة، سعر العلبة(6.50) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فاكهة كمثرى صنف لبناني، وحدة البيع بالصحن، سعر الصحن(7.50) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فاكهة خرما صنف لبناني ، وحدة البيع بالصحن، سعر الصحن(7.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فاكهة ليمون أصفر أفريقي، سعر الكيلو جرام(5.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فاكهة كستناء صيني، وحدة البيع بالكيس، سعر الكيس(4.95) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. باقة عروض مميزة من هايبر المنتزه نتمنى أن تنال إعجابكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض وتخفيضات هايبر ماركت المنتزه داخل المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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