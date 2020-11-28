نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات أسواق آشلي داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تُعتبر أسواق آشلي من أفضل الأماكن التي من الممكن أن تقصدُونها عند شراء الأثاث الخاص بالمنزل، حيث تحتوي على العديد من المجموعات الرائعة والمختلفة والراقية من غرف النوم والمطابخ والكنبات وغيرها.
عروض وتخفيضات على أثاث غرف النوم من أسواق آشلي في الجمعة البيضاء
- غرفة نوم مزدوجة B276، رقم الموديل BD-0003834، تشتمل غرفه النوم المزدوجة على (عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(8760)ريال سعودي، بدلاً من(11980)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(3220)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- غرفة نوم مزدوجة B264، رقم الموديل BD-0003980، تشتمل غرفة المزدوجة على(عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(7980) ريال سعودي، بدلًامن(9980) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(2000) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- غرفة نوم مزدوجة B555، رقم الموديل BD-000399، تشتمل غرفة المزدوجة على(عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(7980) ريال سعودي، بدلًا من(9980) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(2000) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- غرفة نوم مزدوجة B215، رقم الموديل BD-0003998، تشتمل غرفة المزدوجة على(عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(9980) ريال سعودي، بدلًا من(12980) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(3000) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- غرفة نوم مزدوجة B249، رقم الموديل BD-0004010، تشتمل غرفة المزدوجة على(عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(8980) ريال سعودي، بدلًا من(11580) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(5600) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض وتخفيضات على طاولات الطعام من أسواق آشلي في الجمعة البيضاء
- طاولة طعام D258-225، رقم الموديل DI-0000740، تحتوي على أربع كراسي، مقاسات الطاولة، العرض 1.2 متر، الطول 1.01متر، الارتفاع 2.9متر، مقاسات الكرسي، العرض 18 بوصة، الطول 23.75 بوصة، الارتفاع 39 بوصة، سعر الوحدة(980) ريال سعودي، بدلًا من(1980) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ألف ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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