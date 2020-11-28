عروض وخصومات أسواق آشلي داخل المملكة العربية السعودية

عمر شويل - جدة تُعتبر أسواق آشلي من أفضل الأماكن التي من الممكن أن تقصدُونها عند شراء الأثاث الخاص بالمنزل، حيث تحتوي على العديد من المجموعات الرائعة والمختلفة والراقية من غرف النوم والمطابخ والكنبات وغيرها.

غرفة نوم مزدوجة B276، رقم الموديل BD-0003834، تشتمل غرفه النوم المزدوجة على (عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(8760)ريال سعودي، بدلاً من(11980)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(3220)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غرفة نوم مزدوجة B264، رقم الموديل BD-0003980، تشتمل غرفة المزدوجة على(عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(7980) ريال سعودي، بدلًامن(9980) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(2000) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غرفة نوم مزدوجة B555، رقم الموديل BD-000399، تشتمل غرفة المزدوجة على(عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(7980) ريال سعودي، بدلًا من(9980) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(2000) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غرفة نوم مزدوجة B215، رقم الموديل BD-0003998، تشتمل غرفة المزدوجة على(عدد واحد سرير مزدوج، عدد أَثنين كمدينو، عدد واحد تسريحه، عدد واحد مرايا، عدد واحد شفنيره)، سعر الغرفة(9980) ريال سعودي، بدلًا من(12980) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(3000) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.