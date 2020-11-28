عروض وخصومات البلاك فرايدي من أَسواق فوغا كلوسيت

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عمر شويل - جدة يتميز موقع فوغا كلوسيت بالفخامة والرقي على جميع المنتجات المعروضة، من ملابس من أفخم الماركات وأحدث الموديلات والصيحات، وكذلك الأحذية الشتوية من أمتن المواد وأجدد الإصدارات، كل ذلك يأتيكم بأكبر الخصومات والتخفيضات. تنزيلات وخصومات على الفساتين من ماركة بي في لندن من فوغا كلوسيت خصم 20٪ من بي في لندن على فستان مخطط متعدد الألوان من ماركة بي في لندن، ماكسي مخطط باللونين الأزرق والأبيض ، بأكمام منفوشة وياقة مربعة، سعر القطعة(174)ريال سعودي، بدلًا من(218)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(44)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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خصم 55٪ على بوت تمساح مطلي من ماركة ناستي جال، يتميز بكاحل عالٍ وعريض وإصبع مدبب، تصميم منقوش بالتمساح بالكامل وإغلاق بسحاب على الجانب، سعر القطعة(208)ريال سعودي، بدلًا من(463)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(235)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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