عروض وتخفيضات البلاك فرايداي من موقع ماكس فاشون 

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شنطة ظهر بارزة الملمس بسحّاب إغلاق، تتميّز بمقبض علوي وحمّالات قابلة للتّعديل، مساحة داخلية كبيرة، اللون بينك، المقاس لارج، سعر القطعة(70)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شنطة ظهر بارزة الملمس بسحّاب إغلاق لتأمين المقتنيات بالداخل، وحمّالات قابلة للتعديل، ذات مساحة واسعة وفيرة، اللون أسْود، سعر القطعة(67)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شنطة ظهر بارزة الملمس بسحّاب إغلاق لتأمين المقتنيات بالداخل، وحمّالات قابلة للتعديل، ذات مساحة واسعة وفيرة، اللون أصفر، سعر القطعة(67)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شنطة ظهر بارزة الملمس برباط إغلاق وحمّالات قابلة للتعديل، مساحة تلائم الأغراض المختلفة، اللون أَسود، سعر القطعة(55)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات وخصومات على شنط اليد من ماكس فاشون في البلاك فرايداي عرض على شنطة يد مبطنة بِمقابض مزدوجة، اشتري واحدة واحصلي على أخرى مجانًا، أقسام متعددة ومساحة وَفيرة تكفي جميع أغراضكِ، وبسَحاب إغلاق لتأمين المحتويات، اللون أسْود، سعر القطعة(90)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض شنطة يد مبطنة بِمقابض مزدوجة، اشتري واحدة واحصلي على أخرى مجانًا، أقسام متعددة ومساحة وَفيرة تكفي جميع أغراضكِ، وبسَحاب إغلاق لتأمين المحتويات، اللون زهري، سعر القطعة(90)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شنطة يد بارزة الملمس، بزر إغلاق مغناطيسي لمزيد من الإحكام والإغلاق، مقابض مزدوجة، مزودة بطيّة لحماية المقتنيات بداخلها، اللون أَسود، سعر القطعة(90)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض على شنطة يد سادة بزينة خطّاف، اللون كريمي، ى مقبض تقليدي وحزام كروس بودي متين، سعر القطعة(70)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات وخصومات على الشنط القماش من ماكس فاشون في البلاك فرايداي شنطة يد قماش مطبوعة بِمقابض مزدوجة، اللون شفاف، مصممة بطبعات نصية جميلة، مادة الصنع قماش عالي الجودة، سعر القطعة(37)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شنطة بمقبض مزدوج وتزيينات وطبعات جرافيك، اللون أبْيض، سعر القطعة(35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض وخصومات البلاك فرايدي من أَسواق فوغا كلوسيت

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