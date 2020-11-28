نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ومنْيو مطعم الناضج داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم ما يميز مطعم الناضج اهتمامه بتقديم ضيافة لائقة لزوار المطعم، مع الحرص على أن تكون كافة الوجبات والأطعمة المقدمة داخل جميع فروع المطعم على أعلى درجة من الجودة والنظافة، بجانب تعريف رواد المطعم على كل ما تمثله كل وجبة من سعرات حرارية، كما تتميز قائمة المأكولات الخاصة بمطعم الناضج بالتنوع الشديد والاختيارات المتعددة. عروض ومنْيو مطعم الناضج على وجبات الدجاج في الجمعة البيضاء وجبة دجاج سادة، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على (1399)سعر حراري، سعر الوجبة(26.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج سادة، عدد نصف دجاجة، تحتوي الوجبة على(699)سعر حراري، سعر الوجبة(13.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج لايت بدون جلد، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(1316)سعر حراري، سعر الوجبة سبعة وعشرون ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج زربيان، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(3704)سعر حراري، سعر الوجبة(42.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج زربيان، عدد نصف دجاجة، تحتوي الوجبة على(1852)ريال سعودي، سعر الوجبة(21.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج حنيذ، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(3222)سعر حراري، سعر الوجبة(35.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج حنيذ، عدد نصف دجاجة، تحتوي الوجبة على(1611)ريال سعودي، سعر الوجبة(18.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة دجاج مدفون، عدد واحد دجاجة كاملة، تحتوي الوجبة على(3197)سعر حراري، سعر الوجبة (40.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض ومِنيو مطعم الناضج على وجبات اللحوم في الجمعة البيضاء وجبة تيس كامل، مع أرز حراق، تحتوي الوجبة على(22164)سعر حراري، سعر الوجبة(1210)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة نفر لحم مندي، تحتوي الوجبة على(2236) سعر حراري، سعر الوجبة(74.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

وجبة نفر حاشي مكموت، تحتوي الوجبة على(2296)سعر حراري، سعر الوجبة(58.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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