عروض الدانوب الأسبوعية على الهواتف الذكية تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية تخفيضات وخصومات على الهواتف الذكية من شركة أبل الرائدة والمتميزة في مجال صناعة وتطوير الهواتف المحمولة الذكية، ومن أهم وأحدث الإصدارات هاتف أبل آيفون 12، وإليكم العديد من موديلاته، فقط وحصريًا بهايبر ماركت الدانوب عروض داخل المملكة العربية السعودية. عروض الدانوب الأسبوعية تخفيضات وتنزيلات الدانوب على الهاتف الذكي أبل آيفون 12 من هايبر ماركت الدانوب في الجمعة البيضاء عروض الدانوب على هاتف ذكي من آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، حجم الشاشة 6.1 بوصة، اللون أخضر، الجيل الخامس 5G، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل +12 ميجابيكسل، سعر الجهاز(4599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي من آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أحمر، الجيل الخامس 5G، ، سعر الجهاز(4549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أبيض، حجم الشاشة 6.1 بوصة، اللون أخضر، الجيل الخامس 5G، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل +12 ميجابيكسل، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي من آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أَسود، حجم الشاشة 6.1 بوصة، اللون أخضر، الجيل الخامس 5G، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل +12 ميجابيكسل، سعر الجهاز(4549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات الدانوب على الجوال عروض وتنزيلات على هاتف أبل آيفون 12 سعة 64 جيجابايت من أسواق الدانوب خصومات الدانوب على هاتف ذكي من آبل آيفون 12، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أَسود، حجم الشاشة 6.1 بوصة، اللون أخضر، الجيل الخامس 5G، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل +12 ميجابيكسل، سعر الجهاز(2996)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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