عروض العثيم السعودية على الشاشات الذكية في جميع الفروع تصل إلى 60%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية خصومات وتخفيضات على الشاشات الذكية من هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم، حيث تعرض كافة التلفزيونيات بجميع الماركات وآخر الموديلات، بأقل الأسعار، ومن كبرى الشركات مثل شركة أرو وشركة جيباس. عروض العثيم السعودية عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم على شاشات التليفزيون الذكي من شركة أرو: تخفيضات العثيم على تلِيفزيون ذكي من أرو، حجم الشاشة 40 بوصة، ألْ أيِ دي، سعر الجهاز(529)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من أرو، حجم الشاشة 65 بوصة، فول إتش دي، فور كيه، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تليِفزيون ذكي من آروُ، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 50 بوصة، فول إتش دي، سعر الجهاز (899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من آروُ، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 50 بوصة، سعر الجهاز (699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم اليوم عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم على شاشات التِليفزيون الذكي: تخفيضات العثيم على تليِفزيون ذكي من جيباس، حجم الشاشة 45 بوصة، أتْش دي، سعر الجهاز(829)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من مَيكروديجيت، حجم الشاشة 55 بوصة، مزود بنظام أندرويد، فول إتش دي، فور كيه، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تليِفزيون ذكي من توشيبا، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تليِفزيون ذكي من أورِينو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(439)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من دورا، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 43 بوصة، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من أورِينو، حجم الشاشة شاشة 43 بوصة، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

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