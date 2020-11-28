عروض الدانوب في الجمعة الخضراء على الأجهزة المنزلية تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب بمناسبة الجمعة الخضراء على شاشات التِليفزيون الذكية من كبرى الشركات العالمية، ومنها أي تي سي وسامسونج، بأحدث التقنيات وأقل الأسعار، كل ذلك فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت الدانوب.

عروض الدانوب

عروض وتخفيضات الدانوب الجمعة الخضراء على شاشات التليفزيون من أي تي سي في:

تنزيلات الدانوب على تلِيفزيون ذكي من أيه تي سي، حجم الشاشة 58 بوصة، ألْ أيِ دي، فور كيه، ألترا اتش دي، أتش دي أم أي، مزود بيو أس بي، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلاً من(2299)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(900)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من أيه تي سي، حجم الشاشة 50 بوصة، ألْ أيِ دي، فور كيه، ألترا اتش دي، أتش دي أم أي، مزود بيو أس بي، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، بدلاً من(1752)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(753)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب اليوم

عوض وتخفيضات الجمعة الخضراء على شاشات التِليفزيون من سامسونج في هايبر ماركت الدانوب: