عروض اكسترا السعودية أقوي الخصومات على أجهزة العناية بالشعر لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا على منتجات العناية بالشعر، من كبرى الشركات العالمية مثل بيبي ليس، وعروض أخرى على الملحقات الإلكترونية من كابلات خاصة بشركة ريماكس، بأقل الأسعار وأحدث الموديلات، فقط وحصريًا على موقع اكسترا الخاص بالمملكة العربية السعودية. عروض اكسترا عروض وتنزيلات اكسترا على منتجات بيبي ليس من اكسترا: %50 خصم على بيبي ليس كيرل سيكرت، عدد أَثنين رؤوس قابلة للتغيير، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، بدلاً من(579)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، اشتريه الآن ووفر(290)ريال سعودي، أو قسط وادفع 14 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

%43 خصم على مصفف الشعر من بيبي ليس، 1000 واط، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، بدلاً من(349)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(150)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع عشرة ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

%40 خصم على جهاز تمليس الشعر بالبخار من بيبي ليس، سعر الجهاز(275)ريال سعودي، بدلاً من(459)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(184)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 14 ريال سعودي لمدة 36 شهراً. تخفيضات موقع اكسترا خصومات اكسترا من شركة ريماكس على كابل الشحن في اكسترا: %29 خصم من ريماكس على كابل شحن ومزامنة، يو إس بي نوع سي، اللون فضي، سعر الوحدة(25)ريال سعودي، بدلاً من(35)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر عشرة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع أثنين ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

%30 خصم من ريماكس على كابل شحن ومزامنة، يو إس بي نوع سي،اللون أَسود، سعر الوحدة(28)ريال سعودي، بدلاً من(40)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر (12)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع أثنين ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

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