نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض مكتبة جرير الأسبوعية على جوالات أيفون بإصداراتها المختلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم بيان أسعار جوالات أيفون في مكتبة جرير بإصداراتها المختلفة ، وتقدم المكتبة بالمملكة العربية السعودية مجموعة مميزة من العروض نقدم لكم تقرير مفصل عن أحدث عروض أيفون بمكتبة جرير، تعتبر جوالات أيفون أكثر أنواع الهواتف جودة على الإطلاق كما تحرص أبل الشركة المصنعة للهاتف على إرضاء أذواق عملائها الذين يبحثون دائماً عن جودة الأداء وروعة التصميم وهو الأمر الذي طالما نجحت أبل في تنفيذه في منتجاتها.
عروض مكتبة جرير الأسبوعية على جوالات أيفون:
تقيم مكتبة جرير العديد من العروض الأسبوعية على مختلف منتجاتها وبمناسبة الجمعة البيضاء تقدم جرير مجموعة من التخفيضات على الهواتف الذكية، ونقدم لكم احدث العروض التي تقدمها المكتبة في مختلف فروعها بالمملكة العربية السعودية على جوالات أيفون بإصداراتها المختلفة.
- يوجد تخفيض على جوال أيفون 11 برو، مقاس الشاشة 5.8 بوصة، سعة 512 جيجا بايت يصل إلى 860 ريال سعودي حيث يتم عرضه الآن عبر موقع جرير الإلكتروني بسعر 5599 ريال بدلاً من 6459 ريال سعودي، مع ضمان مدة سنتين من شركة أبل، رقم المنتج MWCF2AHA.
- تخفيض يصل إلى 700 ريال على أيفون 11 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت، الجيل الرابع 4G، حيث يتم عرضه بسعر 6199 بدلاً من 6899 ريال، مصحوب بضمان مدة 24 شهر من شركة أبل، يمكنك الحصول على الهاتف بالتقسيط بدفع قسط شهر 354 ريال على مدار 24 شهراً، مقاس الشاشة 6.5 بوصة ورقم المنتج MWHR2AHA.
- عرض على أيفون برو 11 سعة 64 جيجا بايت بسعر 4199 ريال بدلاً من 4709 ريال بخصم 510 ريال مع ضمان 24 شهراً من شركة أبل.
- أيفون اس أي الإصدار 2، سعة 256 جيجا بخصم 130 ريال حيث يُعرض الآن في جرير بسعر 2499 ريال بدلاً من 2629 ريال، بالإضافة إلى سنتين ضمان من أبل.
- أيفون اس أي الإصدار 2، سعة 128 جيجا بسعر 2099 ريال بدلاً من 2149 ريال بتوفير 50 ريال.
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