نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصومات هائلة وعروض مميزة وحتي 30 نوفمبر أخر فرصة عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم حتى نهاية العام، وفي جميع أيام الجمعة البيضاء، على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من أحدث الإصدارات وأفخم الخامات، وموديلات وأسعار تناسب الجميع، فقط داخـل أسـُواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم

عروض وتخفيضات هايبر ماركت عبد الله العثيم على التليِفزيونات الذكية وملحقاتها في الجمعة البيضاء:

تخفيضات العثيم على مسرح منزلي من ماركة جيباس، أثْنان في واحد، سعر الجهاز(189)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية رسيفر من ماركة ألفَا جولد ديجيتال، إتش دي، سعر الجهاز( 69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من ماركة أوُرينو، ألْ أيِ دي، شاشة 55 بوصة، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم على التابلت

عروض وتنزيلات على التابلت من هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء:

خصومات العثيم على تابلت من ماركة أَيفو واي فاي، حجم الشاشة سبعة بوصة، سعر الجهاز(309)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تابلت من ماركة ديل، ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت ، مزود بخاصية واي فاي، حجم الشاشة سبعة بوصة، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم على الأجهزة الكهربائية

عروض وخصومات على الأجهزة الإلكترونية الصغيرة من هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء: