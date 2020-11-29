عروض جرير على الشاشات والجوال خصم يصل ل 30 % أخر فرصة تخفيضات الجمعة البيضاء

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير اقتحمت شركة أوبو مجال صناعة الهواتف الذكية حتى أصبحت من أهم المنافسين في هذا المجال، وذلك لِما توفره من مميزات بالهواتف الخاصة بها بأقل الأسعار وأعلى الجودات، لذلك تقدم مكتبات جرير باقة من أحدث هواتف أوبو الذكية.

عروض جرير الأسبوعية

عروض وتنزيلات بمكتبات جرير على الهواتف الذكية من ماركة أُوبو رينو:

تخفيضات مكتبة جرير هاتف ذكي من ماركة أوبو رينو 3 برو، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أسود ميدنايت، الجيل الرابع 4G ، بشرِيحتين، سعر الجهاز(1799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير هاتف ذكي من ماركة أوبو رينو 4 برو فايف جي، الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أسود فلكي، بشرِيحتين، سعر الجهاز(2599)ريال سعودي، بدلًا من(2799)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(200)ريال سعودي، مزود بخاصية واي فاي وبْلوتوث، نظام تشغيل أندِريود 10، سعة الرامات 12 جيجابايت، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة أوبو رينو 4 برو فايف جي، الجيل الخامس، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون جالاكاتيك أزرق، بشرِيحتين، سعر الجهاز(2599)ريال سعودي، بدلًا من(2799)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(200)ريال سعودي، مزود بخاصية واي فاي وبْلوتوث، نظام تشغيل أندِريود 10، سعة الرامات 12 جيجابايت، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير على الجوال

عروض وتنزيلات على الهاتف الذكي أوبو آي من مكتبات جرير: