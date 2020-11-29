عروض بنده الأسبوعية خصم على جميع المنتجات من 10 ل 40% تسوق الآن بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات بنده على الجوال عروض وتنزيلات على الهواتف الذكية من أكبر الشركات العالمية داخل هايبر ماركت وسوبر ماركت وأَسواق بنده في المملكة العربية السعودية، فقط وحصريًا طوال فترة نهاية العام، وفي أيام الجمعة البيضاء أقوي عروض السعودية.

تخفيضات بنده على الجوال

تنزيلات وخصومات على الهواتف الذكية من هايبر ماركت بنده في الجمعة البيضاء

عروض بنده على هاتف ذكي من ماركة هواوي نوفا 7 أي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شاشة 6.4 بوصة، رامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(1049)ريال سعودي، بدلاً من(1149)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(100)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده الأسبوعية هاتف ذكي من ماركة هواوي واي 6 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، رامات ثلاثة جيجابايت، شاشة 6.4 بوصة، سعر الجهاز(579)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده هاتف ذكي من ماركة آبل آيفون إس أي، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، رامات ثلاثة جيجابايت، شريحة واحدة، شاشة 4.1 بوصة، سعر الجهاز(2039)ريال سعودي، بدلاً من(2199)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(160)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده على الهواتف الذكية

تنزيلات والتخفيضات على هواتف سامسونج الذكية من هايبر ماركت بنده في الجمعة البيضاء: