عروض جرير الأسبوعية علي الجوال والشاشات خصومات وحتي 40% لمدة 3 أيام

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات مكتبات جرير خصومات وتخفيضات على على شاشات أل اي دي من مختلف الماركات، حيث تعرض مكتبات جرير بجميع فروعها العديد من الموديلات الخاصة بشاشات العرض المميزة، فقط داخل مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية.

عروض جرير الأسبوعية

خصومات وتخفيضات على شاشات أل اي دي من شركة بينكيو بمكتبات جرير:

تخفيضات جرير على بينكيو GW 2780، حجم الشاشة 27 بوصة، ألْ أيِ دي، دقة 1080 بيكسل، شاشة عرض للكمبيوتر، 60 هرتز، (5 مللي في الثانية، سريع /8 مللي في الثانية)، عادي، سماعة مدمجة، اللون أسْود، سعر الجهاز(759)ريال سعودي، بدلًا من(809)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر خمسين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير الأسبوعية بينكيو GW 2283، حجم الشاشة 21.5بوصة، ألْ إي دي، دقة 1080 بيكسل، شاشة عرض للكمبيوتر، 60 هرتز ،(5 مللي في الثانية)، جي تي جي، سماعة مدمجة، اللون أسْود، سعر الجهاز(393)ريال سعودي، بدلًا من(439)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر 47 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير بينكيو GW2381، حجم الشاشة 22.5 بوصة، ال اي دي، ال سي دي، شاشة عرض للكمبيوتر، 60 هرتز ،(5 مللي في الثانية)، جي تي جي، سماعة مدمجة، اللون أسْود، سعر الجهاز(489)ريال سعودي، بدلًا من(509)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر عشرين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض جرير على الشاشات

خصومات وتخفيضات على شاشات أل اي دي من شركة أتش بي بمكتبات جرير