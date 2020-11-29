عروض الدانوب الأسبوعية خصومات مميزة وتخفيضات هائلة تصل ل 50 %

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية لا تزال قائمة وحتى نهاية العام الحالي على جميع المنتجات الإلكترونية، ومنها الهواتف الذكية من كبرى الشركات العالمية، ومنها شركة سامسونج الرائدة وشركة هواوي المميزة، فقط وحصريًا بأسُواق الدانوب بالسعودية.

عروض الدانوب الأسبوعية

عروض وخصومات الجمعة الخضراء على الهواتف الذكية من سامسونج بهايبر ماركت الدانوب:

تخفيضات الدانوب اليوم على هاتف ذكي من سامسونج جالاكسي أس 10 بلس، حجم الشاشة 6.7 بوصة، بتقنية بصمة الأصبع، بشرِيحتين، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعة الرامات 12 جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية 64 ميجابيكسل، مزود بنظام أندرويد 10، سعر الجهاز(2999)ريال سعودي، بدلاً من(4161)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(1162)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب

خصومات الدانوب هاتف ذكي من سامسونج جالاكسي نوت 10، حجم الشاشة 5.7 بوصة، بشرِيحتين، بتقنية بصمة الأصبع، دقة الكاميرا الأمامية 64 ميجابيكسل، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، سعة الرامات ثمانية جيجابايت، مزود بنظام أندرويد 10، سعر الجهاز(3399)ريال سعودي، بدلاً من(4199)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(800)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب هاتف ذكي من سامسونج جالاكسي أَي31، حجم الشاشة 6.4 بوصة، بشرِيحتين، دقة الكاميرا الأمامية 48 ميجابيكسل، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعة الرامات ثمانية جيجابايت، مزود بنظام أندرويد 10، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، بدلاً من(985)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(86)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب

عروض وتخفيضات الجمعة الخضراء على الهواتف الذكية من هواوي في هايبر ماركت الدانوب: