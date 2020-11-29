عروض اكتسرا الأسبوعية خصومات هائلة تصل ل 40% على جميع المنتجات شاهد العرض

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عمر شويل - جدة خصومات موقع اكسترا أَحدث واجدد العروض فقط وحصريًا على موقع اكسترا الإلكتروني، حيث تشمل هذه العروض تخفيضات على الشاشات ذات حجم أكبر من عشرين بوصة، وشاشات ذات حجم أكبر من ثلاثين بوصة، تتوافر وغيرها من العروض بأقل الأسعار وأجود الخامات.

خصومات موقع اكسترا

تنزيلات وتخفيضات اكسترا على شاشات بحجم أكبر من عشرين بوصة من اكسترا:

عروض اكتسرا الأسبوعية %25 خصم على تلِيفزيون من ماركة ألْ جي، حجم الشاشة 24 بوصة، اللون أسود، سعر الجهاز(389)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض اكسترا %15 خصم على تلِيفزيون من ماركة ألْ جي، حجم الشاشة 22 بوصة، عالي الوضوح، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون من ماركة ألْ جي، حجم الشاشة 27 بوصة، اللون أسود، سعر الجهاز(879)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا

تخفيضات اكسترا %37 خصم على تلِيفزيون من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 24 بوصة، شاشة ليد للألعاب، عالية الدقة 1080*1920، اللون أَسود، سعر الجهاز(438)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%10 خصم على تلِيفزيون من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 24 بوصة، عالي الدقة، سعر الجهاز(1403)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا %10 خصم على تلِيفزيون من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 27 بوصة، عالي الدقة، سعر الجهاز(1709)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض اكسترا على الشاشات

عروض وتنزيلات اكسترا على شاشات بحجم أكبر من ثلاثين بوصة من اكسترا