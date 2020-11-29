عروض الدانوب الأسبوعية خصومات وتخفيضات هائلة تسوق الآن لتحصل عى خصم يصل ل 30%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر الدانوب على أجهزة المطبخ الصغيرة، حيث يشمل العرض العديد من المنتجات الخاصة بأكبر الشركات المصنعة لأجهزة المطبخ الحديثة والمتطورة، ومنها شركة كينوود وإمباريال، وتأتيكم بأقل الأسعار وأرقى الموديلات، فقط داخل جميع فروع هايبر ماركت الدانوب في المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر الدانوب

عروض وتخفيضات على منتجات شركة أوكارينا من هايبر ماركت الدانوب في الجمعة الخضراء:

تخفيضات الدانوب على قلاية هوائية ماركة أوكارينا، 1800 واط، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، بدلاً من(434.75)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(105) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عصارة ماركة أوكارينا، خمسة وعشرون واط، سعر الجهاز(59)ريال سعودي، بدلاً من(72)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(13)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية

عروض وتخفيضات على منتجات شركة إمبريال من هايبر ماركت الدانوب في الجمعة الخضراء:

خصومات الدانوب على خلاط متنقل ماركة إمبريال، سعر الجهاز(99) ريال سعودي، بدلاً من(129)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر ثلاثين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ساموفار كهربائي ماركة إمبريال، سعة 3.2 لتر، 2200 واط، سعر الجهاز(399) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب اليوم

عروض وتخفيضات على منتجات شركة كينوود من هايبر ماركت الدانوب في الجمعة الخضراء: