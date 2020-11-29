التسجيل في باي بال بدون فيزا بالخطوات والتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة التسجيل في باي بال بدون فيزا , يعتبر بنك باي بال واحد من أكثر البنوك الإلكترونية شهرة، والتي يتعامل معها الكثير من الأشخاص، ويثقون في تعاملاتهم المالية.

التسجيل في باي بال بدون فيزا

عندما يريد أي شخص أن ينشئ حساب في بنك باي بال يجب أن يمتلك ماستر كارد أو فيزا لتفعيل هذا الحساب، ولإنشاء حساب على باي بال بدون فيزا، نتبع الخطوات الآتية:

يجب تسجيل الدخول بالموقع الإلكتروني لبنك باي بال.

إنشاء حساب جديد عن طريق النقر على Sign Up.

تحديد الدولة من خيارات الدول، ثم النقر على Get Started.

سوف يتم الانتقال للصفحة التالية، وستظهر خانتين أحدهما هي خانة البريد الإلكتروني، والأخرى هي خانة كلمة المرور الخاصة، ويتم ملء هاتين الخانتين.

يتم الانتقال للصفحة التالية والتي يتم فيها ادخال البيانات الشخصية مثل” الاسم الأول والثاني، باقي الاسم، تاريخ الميلاد”

يتم ترك خانة Social Insurance فارغة، ويتم كتابة عنوان الولاية، واختيار Yukon Province من التبويب.

يتم ادخال الرمز البريدي، ورقم الهاتف الخاص، والضغط على Agree and Create Account.

يتم ادخال رمز الكابتشا ثم الضغط على Continue، ثم الانتقال لمعالج إعداد الحساب.

يتم الضغط على Skip and go to My Account.

يتم تغيير نوع العملة للدولار، وجعلها العملة الرئيسية.

العودة للحساب مرة ثانية، وسيطلب الموقع ادخال بيانات الفيزا أو الماستر كارد لربطها بالحساب، ولكن عندها نقوم بإغلاق هذه الصفحة.

نقوم بالنقر على Confirm email لتفعيل البريد الإلكتروني، ثم النقر على Confirm This Email.

يتم بعدها إرسال رسالة للشخص ليتمكن من تفعيل بريده عن طريق الضغط على Activate، ثم نسخ كود التفعيل.

وآخر خطوة هي الدخول على الموقع مرة أخيرة لتفعيل الحساب.

معلومات عن بنك باي بال