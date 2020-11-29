طريقة حساب القرض الشخصي بالخطوات والتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة طريقة حساب القرض الشخصي , يبحث العديد من الأشخاص حول الطريق التي سوف يتم بها حساب القرض الشخصي، فهي طريقة غير معقدة كما يعتقد البعض ذلك، فالقرض الشخصي يعد نوع من أنواع القروض التي يعتمد عليه الأفراد لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وقد يكون هناك صعوبة أن يقوم المرتب الشهري وحده تنفيذ هذه المصالح.

طريقة حساب القرض الشخصي

يوجد العديد من الأشخاص الذين قد حصلوا على القرض الشخصي، ولكنهم عاجزين عن حساب القرض بشكل صحيح، وأيضاً حساب الفوائد المضافة عليه، وهي كالتالي:-

يقوم الفرد بحساب القرض الشخصي عن طريق الاستعانة بحاسبة القرض وعن طريق هذه الحاسبة يتم الاطلاع على حساب القرض بشكل مفصل.

على الفرد أن يقوم بإدخال كافة البيانات الموجودة بالحاسبة.

على الفرد أن يقوم بإدخال كافة البيانات الموجودة بالحاسبة. وبعد ذلك يبدأ بإدخال قطاع العمل التابع له، سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص، فيكون هناك اختلاف بين القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من حيث عدد السنوات التي يتم فيها دفع القسط الشهري للقرض .

يقوم الفرد بإدخال قيمة القرض التي كان قد حصل عليها.

إدخال الراتب الشهري الذي يحصل عليه الفرد، لكي يتم تخصيص قيمة القسط الشهري.

في حالة التزام الشخص بأي تمويل آخر يرجى إدخال التمويل ونوعه في المكان المخصص له.

إدخال عمر العميل، وذلك لأن العمر يعمل على تحديد قيمة القسط، وأيضاً عدد السنوات التي سيتم فيها تسديد المبلغ.

حيث أن البنوك تضع حد أقصى لكي يتم الحصول على القروض إلى 60 سنة، بحيث يتم تسديد قيمة القسط قبل بلوغ هذا السن.

في نهاية الأمر يتم إدخال فترة التقسيط وهي تتراوح من سنة إلى 7 سنوات، ومن المقرر أن هذه المدة تختلف من بنك إلى بنك.

مفهوم القرض الشخصي