نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء في بعض فروع السدحان في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء من السدحان ما زالت مستمرة فاغتنموا الفرصة واتصلوا بأقرب فرع فالعروض متوفرة في بعض المعارض كما أن الأسعار المقررة شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتجدر الإشارة إلى أن العروض على منتجات متنوعة مثل الهواتف الذكية والأدوات المنزلية وكذلك الملابس والأحذية الرجالية والنسائية. عروض الجمعة البيضاء من السدحان على الأدوات المنزلية: طقم عشاء مكون من 38 قطعة بسعر 90 ريال فقط لا غير بدلاً من 218 ريال.

إبريق شاي ستيل سعة 1 لتر بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

حافظة طعام سعة 10 لتر بسعر 53 ريال سعودي بدلاً من 77 ريال.

حافظة طعام من ماكسيما بسعة 1000 مل بسعر مميز جداً 16 ريال بدلاً من 33 ريال.

طقم أكواب شاي مكون من 6 قطع فقط بسعر 4 ريال بدلاً من 11 ريال.

طقم فناجين قهوة عربي مكون من 12 قطعة بسعر 12 ريال فقط بدلاً من 22 ريال.

ترمس شاي ماركة فالك الألمانية سعة 1 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 88 ريال.

ترمس شاي ماركة فالك الألمانية موديل آخر بسعر 83 ريال بدلاً من 121 ريال.

طقم توزيع 5 قطع بسعر مغري 19 ريال بدلاً من 33 ريال.

طقم ملاعق 6 قطع بسعر 9 ريال بدلاً من 18 ريال.

طقم سكاكين 6 قطع بسعر 14 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال.

طقم قدور جرانيت 8 قطع مع أغطية زجاجية بسعر 155 ريال سعودي فقط لا غير بدلاً من 220 ريال.

قطعتين مقلاة ماركة بيستر بسعر 35 ريال بدلاً من 50 ريال.

مقلاة بيستر نوع غير لاصق 30 سم بسعر 21 ريال بدلاً من 33 ريال.

مقلاة بيستر 32 سم بسعر 23 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

مقلاة بيستر 34 سم بسعر 25 ريال بدلاً من 44 ريال. عروض الجمعة البيضاء من السدحان على الأحذية: حذاء رجالي رسمي بسعر 52 ريال بدلاً من 99 ريال.

شبشب ولادي رسمي بسعر 22 ريال بدلاً من 39 ريال.

حذاء رياضي ولادي بسعر 40 ريال بدلاً من 66 ريال.

حذاء رياضي ولادي بسعر 34 ريال بدلاً من 55 ريال.

حذاء رياضي بناتي بسعر 18 ريال بدلاً من 30 ريال.

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