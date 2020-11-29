نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات اكسترا على الهواتف الذكية والأغطية العصرية بخصم يبدأ من 20 ل 40 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسترا على الهواتف الذكية والأغطية العصرية وخصومات للجوالات وعلى جميع المنتجات تصفح و تعرف على افضل عروض ممكن تطلب من خلال الموقع لاختيار التوصيل المجاني أو الاستلام عن طريق المعرض توجد اكبر تشكيلة من الهواتف الذكية بأعلى جودة وتنتج من اشهر العلامات والماركات التجارية وأقوي عروض اكسترا على الأغطية الحافظة للهواتف الذكية من اكبر الشركات المصنعة له ميكس ودبرامانتى تناسب جميع أشكال الجوالات حيث تنتج اجمل الألوان والأشكال المتميزة واحدث التصميمات العصرية الحديثة لكن كل هذا واكثر مع هايبر اكسترا أقوي عروض السعودية.

عروض وتخفيضات اكسترا لأغطية الهواتف

اهم عروض اكسترا على حافظات الهواتف الذكية إنتاج دبرامانتي المميزة والأكثر جمالا:

أقوي خصومات اكسترا 50% دبرامانتي 1928.

غطاء أيفون 11 بروكس اللون الأسود المميز بسعر الوحدة 75 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي احصل عليه الآن ومتوفر 74 ريال سعودي.

#ملحوظة:- السعر شامل الضريبة المضافة.

السعر شامل الضريبة المضافة. عند الحصول عليه قسط ادفع 4 ريال سعودي لمده 36 شهرا.

على حافظات هواتف هايفين

أقوي الخصومات من اكسترا خصم 50% على هايفين غطاء شاومي ريدمي 6 لون شفاف سعر غطاء الوحدة 3 ريال سعودي بدلا من سته ريال سعودي.

# ملحوظة:- السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات هواتف اكسترا

إذا كنت تبحث عن جوال ذكي ذا مميزات جديدة فلا تبحث عنه بعيدا ابحث عنه في هايبر اكسترا يتواجد جميع الماركات العالمية من بداية الايفون والسامسونج والسوني وأنواع كثيرة اخرى لدي اكسترا مقدمة للعملاء الكرام بالتخفيضات الأتية:-

هواوي واي 7 إيه،4 جي، 128 جيجا، اسود،السعر 769 رس يمكن التوصيل للمنزل أو الاستلام من المعرض (الأكثر مبيعا) معه 1 هدية بقيمة 199 ريال سعودي. سامسونج جالكسي أي 21 أس، 64 جيجا، اسود، احصل عليه بخصم 9% بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 819 يمكن التسليم من المعرض أو التوصيل المجاني للمنزل. ابل أيفون 12 ،5 جي، 256 جيجا، ازرق، بسعر 4549 ريال سعودي متوفر الآن. ابل أيفون 11 برو، 256 جيجا، اخضر داكن، بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 5479 ريال سعودي خصم 20% يمكن التوصيل للمنزل أو الاستلام من المعرض. سامسونج جالكسي أيه 71، 128جيجا، ازرق، بسعر 1299 بدلا من 1749 ريال سعودي خصم 26% يمكن التوصيل للمنزل أو استلام من المعرض. الكاتل 5048 يو، 128 جيجا، اسود بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 729 خصم 25% متوفر الآن. سامسونج جالكسي أيه 71، 128 جيجا، اسود، بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 1749 ريال سعودي 25%. آوبو أي 128،93جيجا، اسود، بسعر 1199 ريال سعودي يمكن التوصيل للمنزل أو الاستلام من المعرض متوفر الآن. ابل أيفون 12 ،5 جي، 128 جيجا، ازرق، بسعر 4049 ريال سعودي متوفر الآن. سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، شريحتين، الجيل الرابع، 256 جيجابايت، فضي، بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 4379 ريال سعودي خصم 41% متوفر الآن. ابل أيفون 12 ميني، 5 جي، 128 جيجا، ازرق، بسعر 3549 ريال سعودي متوفر الآن. نوكيا 2.4 ،64 جيجا،ازرق ، بسعر 445 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي متوفر الآن. آبل أيفون أس إي 2020 ، 4 جي ، 128 جيجا ،أبيض ، الإصدار الجديد، بسعر 1849 ريال سعودي بدلا من 2189 ريال سعودي خصم 16% متوفر الآن. نوكيا 2.4 ،64 جيجا،رمادي ، بسعر 445 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي متوفر الآن. آوبو أي 128،53جيجا، اخضر، بسعر 849 ريال سعودي يمكن التوصيل للمنزل أو الاستلام من المعرض متوفر الآن. سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، 256 جيجا، اسود أورا، بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 4379 ريال سعودي خصم 41% متوفر الآن. تكنو بوب 4 برو،16 جيجا،ازرق، بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي خصم 29% متوفر الآن. سامسونج جالكسي أيه 51، 128 جيجا، ازرق،بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي خصم 17% متوفر الآن.

وفي كثير من حضرتكم يريد الاطلاع علي تخفيضات وعروض الهواتف الذكية يمنكم الدخول على الرابط من هنا لقد وصلنا لنهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قد أفدنكم في مقالنا هذا عن عروض اكسترا الكبرى وتخفيضات على الهواتف الذكية والأغطية العصرية وخصومات للجوالات.