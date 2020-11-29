عروض بنده اليوم وتنزيلات عنيفة وأسعار منتجات تبدأ من 5 ريال سعودي

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، بنده السعوديه وعروض الجمعة البيضاء على الأجهزة المنزلية من هايبر بنده السعودية، وتشمل الكثير من المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، وأجهزة المطبخ، ومنتجات أخرى كثير، بأسعار تنافسية خطيرة، الحقوا العروض، آخر يوم في العروض الأسبوعية، الثلاثاء الموافق يوم 9 من ربيع ثاني 1442 ه‍، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض هايبر بنده خلاط كليك أون 4*1، بقوة 500 وات، فقط بسعر 99 ريال سعودي.

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