نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في تمهير لتوفير فرص عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في تمهير لتوفير فرص عمل، هناك فرصة كبيرة أمام حاملي الشهادات العليا في المملكة العربية السعودية وذلك للحصول على فرص عمل مناسبة، ويتم ذلك عن طريق التسجيل في برنامج تمهير، وبرنامج تمهير يعد مبادرة قد تم إطلاقها عن طريق صندوق الموارد البشرية الذي يعرف بإسم “هدف”، وهدف برنامج تمهير هو تقليل نسبة البطالة الموجودة في المملكة العربية السعودية، في هذا المقال سوف نتعرف على برنامج تمهير.

أبرز أهداف برنامج تمهير

يتيح برنامج تمهير تسكين الخريجين و الخريجات من الجامعات السعودية وغيرها في خارج البلاد.

يوفر برنامج تمهير الوظائف اللازمة والمناسبة لكل خريج.

يوفر تمهير التدريب اللازم للخريجين في المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية، وذلك للحصول على الخبرات الخاصة التي يحتاجونها في العمل.

يقدم البرنامج فرص عمل للخريجين الذين قد مر على تخرجهم أكثر من ستة أشهر دون الحصول على فرصة عمل مناسبة.

يقدم تمهير الحصول على فرص تدريب فوق رأس العمل في الشركات والمؤسسات الكبيرة والمعروفة.

يحصل المتدرب في فرصة تدريب برنامج تمهير على حوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي لكل متدرب أو متدربة، يكون ذلك لمدة ستة أشهر.

يوفر برنامج تمهير التأمين ضد أخطار العمل، وفي النهاية يحصل الطالب على شهادة خبرة عن الدورة التدريبية التي قام بها، لكي تساعدهم في إيجاد الوظيفة المناسبة لهم.

طريقة التسجيل في موقع برنامج تمهير

يمكن أن يتم التسجيل عبر برنامج تمهير من خلال إتباع بعض الخطوات التي تؤهل كل شخص لأن يكون مستحق لفرصة العمل التي توفرها البرنامج، ويتم ذلك عن طريق بعض الخطوات التالية: