نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض زين على الجوالات بنظام التقسيط zain ksa في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر شركة زين من أهم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم العديد من العروض والخدمات لعملائها، وتقدم مجموعة من العروض للجوالات المختلفة والمتنوعة بنظام التقسيط، مثل ( الأجهزة الذكية، التابلت، الألعاب الإلكترونية، الموجهات)، وتشمل العروض جوالات سامسونج وأيفون وهواوي وأوبو، وغيرها من الماركات المشهورة، وتقدم العديد من البرامج مثل برنامج التقسيط مع باقة الشباب المفوترة.
زين تقسيط جوالات
حيث تقدم زين مجموعة متنوعة من الجوالات مثل، أيفون 12 أو أي جهاز ذكي بتقنية الجيل الخامس والرابع، وغيرها بنظام التقسيط علي باقة سباب بنسبة صفر في المئة هامش ربح، من خلال استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل من أحد البنوك المشاركة في هذا النظام مثل (الرياض، سامبا، ساب، الراجحي) وغيرها من البنوك السعودية، ويمكن الاشتراك في هذا النظام من خلال الأتي :
- القيام بشراء جهاز بقيمة ألف ريال سعودي أو أكثر\ن مع باقات شباب المفتوترة.
- مع تقديم طلب اشتراك في برنامج التقسيط.
- استخدام بطاقة الائتمان من أحدي البنوك المشاركة.
- الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه، وبعد مرور يومين من عملية الشراء، تتحول معاملتك إل نظام الأقساط بفائدة مقدارها 0٪.
- يجب التواصل مع البنك يعد مرور 48 ساعة من عملية الشراء.
- لا يوجد أي رسوم إضافية على حامل البطاقة.
عروض زين للجوالات
- ايفون 12 برو بسعر يبدأ من (5299) ريال يتميز بشاشة ذات زاوية بإطار مستطيل الشكل، مع تناسب قطرها (5.42)، ذات ألوان أكثر.
- ايفون 12 ميني بسعر يبدأ (4308) ريال.
- جهاز Apple iPhone SE – أسود – 64 جيجابايت بسعر يبدأ من (1819) ريال.
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ابل آيفون اكس ار سعة 128 جيجابايت ،اسود ،الجيل الرابع بسعر (3149) ريال.
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سامسونج Note 20 Ultra 5G – أسود – 256 جيجا بايت بسعر يبدأ (5149) ريال.
- سامسونج جالاكسي نوت 10 أسود – 256 جيجا بايت بسعر (4308).
- سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، شريحتين، الجيل الرابع، 256 جيجابايت بسعر ( 4379.85) ريال.
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سامسونج جالكسي اس 10 اي بشريحتين سعة 128 جيجابايت ،اسود ،الجيل الرابع، بسعر ( 2187.19) ريال.
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هواوي P40 سعة 128 جيجابايت ،اسود ، الجيل الخامس بسعر ( 2549.00) ريال.
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هواوي نوفا 7 سعة 256 جيجابايت ،اسود ، الجيل الخامس بسعر (1899.00) ريال.
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اوبو رينو سعة 256 جيجابايت ،أسود لامع ،الجيل الرابع بسعر ( 1831.23) ريال.
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هواوي جهاز ميديا باد تي – رمادي – 16 جيجابايت بسعر (624.28) ريال.
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