نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض زين على الجوالات بنظام التقسيط zain ksa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة زين من أهم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم العديد من العروض والخدمات لعملائها، وتقدم مجموعة من العروض للجوالات المختلفة والمتنوعة بنظام التقسيط، مثل ( الأجهزة الذكية، التابلت، الألعاب الإلكترونية، الموجهات)، وتشمل العروض جوالات سامسونج وأيفون وهواوي وأوبو، وغيرها من الماركات المشهورة، وتقدم العديد من البرامج مثل برنامج التقسيط مع باقة الشباب المفوترة.

زين تقسيط جوالات

حيث تقدم زين مجموعة متنوعة من الجوالات مثل، أيفون 12 أو أي جهاز ذكي بتقنية الجيل الخامس والرابع، وغيرها بنظام التقسيط علي باقة سباب بنسبة صفر في المئة هامش ربح، من خلال استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل من أحد البنوك المشاركة في هذا النظام مثل (الرياض، سامبا، ساب، الراجحي) وغيرها من البنوك السعودية، ويمكن الاشتراك في هذا النظام من خلال الأتي :

القيام بشراء جهاز بقيمة ألف ريال سعودي أو أكثر\ن مع باقات شباب المفتوترة.

مع تقديم طلب اشتراك في برنامج التقسيط.

استخدام بطاقة الائتمان من أحدي البنوك المشاركة.

الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه، وبعد مرور يومين من عملية الشراء، تتحول معاملتك إل نظام الأقساط بفائدة مقدارها 0٪.

يجب التواصل مع البنك يعد مرور 48 ساعة من عملية الشراء.

لا يوجد أي رسوم إضافية على حامل البطاقة.

عروض زين للجوالات