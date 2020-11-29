عروض هايبر ساكو اقل الأسعار وافضل الخامات وخصومات حقيقية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ساكو حطم الأسعار داخل الأسواق، إذا كنت تريد المزيد من الأمان داخل بيتك أو خارجه فعليك بالإسراع فوراً إلى ساكو حيث أنها تقدم أقوى العروض على الأبواب والنوافذ من أقوى الخامات لتشعرك بمزيد من الأمان داخل منزلك. عروض هايبر ساكو عروض أسعار النوافذ والأبواب هايبر ساكو باب سحاب مزدوج 6مم 160×205سم بلاستيك، 349.75 ريال سعودي. باب سحاب مزدوج 10مم 85×205سم بلاستيك، 199.75 ريال سعودي. باب خشبي DM01AF-020 م 214X90 سم بني غامق، 875 ريال سعودي. باب منزلق مع أدوات التركيب خشب البلوط، 1149 ريال سعودي. تخفيضات هايبر ساكو باب منزلق مع أدوات التركيب خشب الجوز، 1149 ريال سعودي. باب مع إطار خشب مضغوط ٢١٠٠×٩٠٠×٣٧ مم، 499.75 ريال سعودي. باب قابل للطي 10مم 85×205 سم بلاستيك، 199.75 ريال سعودي. باب ابيض لامع قابل للطي 6 مم 160×205 سم، 349.75 ريال سعودي. عروض ساكو الشهرية قضبان ستارة 16 / 19ملم 120-210 بيوتر، 60.50 ريال سعودي. قضبان ستارة 16 / 19ملم 160-310 نحاسي، 87.50 ريال سعودي. ستائر 1454 ، 150 × 180 سم، 186 ريال سعودي. قضبان ستارة 16 / 19 ملم 160-310 أسود، 87.50 ريال سعودي. قضبان ستارة 16 / 19 ملم 160-310 ذهبي، 87.50 ريال سعودي. خصومات ساكو خصومات ساكو حلقات 28 ملم 15 قطعة / علبة بيوتر،17.75 ريال سعودي. خطاف لتثبيت الستارة (قطعتان) نحاس أصفر 43.75 ريال سعودي. خطاف لتثبيت الستارة أوسلو (قطعتان) بيوتر، 43.75 ريال سعودي. ستائر للشبابيك قابلة للطي 150 × 180 سم، 164.25 ريال سعودي. تنزيلات ساكو الأسبوعية عروض أسعار ساكو لوازم النوافذ ستارة لفافة 90×180 سم خيزران بني، 65.50 ريال سعودي. ستائر صغيرة ، ألمونيوم،180×180 سم,1 بوصة، 251.75 ريال سعودي. ستارة لفافة معتمة قياسية 240×180سم خطوط، 313 ريال سعودي. ستارة لفافة معتمة قياسية 180×180 ارابيسكو، 273.75 ريال سعودي.

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