عروض اكسترا اليوم علي جميع المنتجات لا تقاوم اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم، تقدم اكستر باقة من أقوى العروض على ما تقدمه من منتجات كثيرة فكل ما تسعى له الشركة هو رضا عملائها فكل ما تعمل عليه الشركة هو أن تقدم دائماً الأفضل والأفضل فيما لديها عروض اكسترا اليوم باقة عروض على أدوات الصحة والجمال من اكسترا بيورر جهاز لنزع شعر الجسم، 43٪ خصم 1149 ريال سعودي بدلاً من 1999 ريال سعودي بيبي ليس جهاز تمليس الشعر بالبخار، 40٪ خصم 275 ريال سعودي بدلا من وده 159 ريال سعودي جهاز باناسونيك لتشذيب الشعر، 40٪ خصم 179 ريال سعودي بدلاًمن 229 ريال سعودي. فيليبس، فرشاة الشعر بالهواء الساخن، أسود، 34٪ خصم 179 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي. بيور جهاز نزع الشعر 33 ٪ خصم 449 ريال سعودي بدلا من 669 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية كوز بيوتي، جهاز لإزالة الشعر بالليزر، حساس حماية البشرة، 29٪ خصم 999 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي. فيليبس ماكينة حلاقة للجسم، 34٪ خصم 119 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي. فيليبس إس 9000 بريستيج، ماكينة حلاقة جاف ورطب، شاحن لاسلكي، 21٪ خصم 1499 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي. براون سيلك ابيل، 3 في 1 ، آلة إزالة الشعر، أبيض/ وردي، 22٪ خصم 179 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليومية بيبيليس ملمس احترافي بالبخار البارد، 30٪ خصم 369 ريال سعودي بدلاً من 529 ريال سعودي. فيليبس آلة تقصير اللحية القابلة للشحن بمنفذ يو اس بي، أسود، 30٪ خصم 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي فيليبس، ماكينة تشذيب اللحية، استخدام حتى 45 دقيقة، 23٪ خصم 169 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي فيليبس ماكينة ازالة شعر، جاف ورطب، تسعة ملحقات، لاسلكي، 25٪ خصم 499 ريال سعودي بدلا من 669 ريال سعودي

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