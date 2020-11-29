عروض هايبر بندة خصومات وتخفيضات هائلة تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بندة ومهرجان الخصومات الأسبوعية، يقوم بزيارة بندة بجميع فروعها بالشرق الأوسط سنويا أكثر من 400 مليون زائر حيث أنها تتميز بعرض أكبر العلامات التجارية للمنتجات التي لبندة والتي لا تجدها إلا داخل أسواق بندة عن غيرها من الأسواق الأخرى. عروض هايبر بندة المهرجان الأسبوعي لخصومات هايبر بندة على المنتجات المتنوعة زيت دوار الشمس شروق/ نباتي صني/ حياة 1.5 لتر 8.95 ريال سعودي للحبة. بطاطس لامب وستون للقلي/رفيعة 2.5 كيلو 9.95 ريال سعودي للكيس. مكرونة إيطاليانو 400 جرام×4 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي. ملح طعام ساسا 750 جرام× 3 علبة 8.75 ريال سعودي بدلاً من 11.25 ريال سعودي. ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة بندة 340 جرام 2+1 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال سعودي. خصومات هايبر بندة خصومات هايبر بندة علي شبيهة قشطة نادك 170 جرام× 5 علبة 9.95 ريال سعودي بدلاً من 22.5 ريال سعودي. بطاطس محلي 2.95 ريال سعودي. حليب طويل الأجل/قليل/ منزوع الدسم 12×1 لتر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 53.95 ريال سعودي. مناديل للوجه هلا 10×18 منديل 18.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي. مطهر ديتول 2 لتر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 88.75 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بندة الأسبوعية تخفيضات هايبر بندة مسحوق غسيل تايد مركز (4.5/5 كيلو)33.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال سعودي للعبوه، 63.95 ريال سعودي بدلاً من 145.90 ريال سعودي 2 عبوة. حفاضة أو كلوت للأطفال بيبي جوي صندوق جامبو 164.95 ريال سعودي بدلاً من 219.90 ريال سعودي سعر 2 كرتون رمان مصري 2.50 ريال سعودي للكيلو. شراب سن ستون (18×125 مل) 12.95 ريال سعودي للكرتون.

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