أقوى عروض ايكيا السعودية على جميع مستلزمات المنزل بأسعار أقل من 30 ريال لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية تشمل جميع مستلزمات المنزل بأسعار رائعة أقل من 30 ريال سعودي، فيُمكنكم إيجاد ديكورات، أدوات للمطبخ، وكافة مستلزمات المنزل في ايكيا السعودية بأسعار رائعة وخصومات كبرى، وذلك منذ يوم 26 نوفمبر 2020 حتى 9 يناير 2021.

عروض ايكيا السعودية على جميع مستلزمات المنزل

قوموا بتصفح عروض ايكيا السعودية على مستلزمات المنزل من ديكورات، أدوات، مفروشات، وكل ما يخطر على بالك من مستلزمات للمنزل تجده بأسعار أقل من 30 ريال سعودي، فعلى سبيل المثال يُمكنكم الحصول على محضر القهوة والشاي باللون الأحمر وخامة زجاج، بسعر 26 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال سعودي، بالإضافة إلى عروض أخرى نعرضها لكم فيما يلي.

عروض ايكيا السعودية على ديكورات الحائط بأسعار أقل من 30 ريال

صورة توضع على الحائط عبارة عن قطعتين باللون الأسود والأبيض، عرض كلًا منهما 50 سم وطولهما 70 سم، بسعر 17 ريال سعودي بدلًا من 43 ريال سعودي.

صورة للحائط مكونة من قطعتين، كلًا منهما لها شكلها المميز لتُزين منزلك، مقاس 50×70 سم، بسعر 17 ريال سعودي بدلًا من 43 ريال سعودي.

صورة للحائط مكونة من قطعتين، بأشكال رائعة الجمال، مقاس 40×50 سم، بسعر 9 ريال سعودي بدلًا من 32 ريال سعودي.

عروض ايكيا السعودية على المزهريات بخصومات حتى 50%

مزهرية مصنوعة من الفخار باللون الأبيض، حجم 14 سم، يوضع بداخلها الورد وتمنحه جمالًا مضاعفًا، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال سعودي، وبسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 76 ريال سعودي حجم 28 سم.

عرض مزهرية كبيرة ومزهرية صغيرة، على شكل البطريق بالألوان الأسود والرمادي، يوضع فيها الورد، وذلك بسعر 21 ريال سعودي بدلًا من 54 ريال سعودي.

عروض ايكيا على المفروشات بأسعار لا تزيد عن 30 ريال سعودي

سجادة ذات وبر قصير مقاس 60×90 سم، متوافرة باللون الأخضر، الأسود، الأصفر، البيج، التركواز، الرمادي، بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 43 ريال سعودي.

غطاء وسادة منقوش بكلًا من اللونين الأبيض والأسود، مقاس 50×50 سم، بسعر 12 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال سعودي.

غطاء وسادة سادة، متوافر بألوان عديدة، مقاس 40×65 سم، بسعر 22 ريال سعودي بدلًا من 38 ريال سعودي.

قدمنا لكم أفضل عروض ايكيا السعودية، وترقبوا المزيد من عروض السعودية، وأيًَضًا عروض الجمعة البيضاء.