طريقة عمل طبعات الحناء على اليد

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحناء على اليد، تعد طرق طباعة الحناء على اليد من الأشياء المعلومة جدًا لكل سيدة أو بنت، ولكن هناك عدة طرق جديدة لكي تجعل الحناء أكثر جمالًا، وخاصةً أن عالم الموضة يطل علينا بالكثير من المعلومات الصيحات الكثيرة، ومن أهم هذه الصيحات رسمة ورق الشجر ومنها شكل النجوم، وأشكال عديدة ومتنوعة لطرق طباعة الحناء على اليد، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الحناء وآلية وضعها. عمل طبعة الحناء لعمل طبعة الحناء هناك عدة طرق تقليدية يمكن عمل بها الحناء ولكن هناك أيضًا طرق جديدة مبتكرة، في الطرق القديمة يتم فيها استخدام ورق تجليد ولكن يفضل استخدام ورق التجليد الجلاتيني المقوى، تكون شفرتها حادة ومدببة الرأس ورفيعة، وأيضًا يتم استخدام قلم حبر وصمغ، بالإضافة إلى اختيار طبعة الحناء المراد طباعتها.

لإختيار رسومات طباعة بالحناء يمكن البحث عن طريق الإنترنت عن الصور المختلفة لطبعات و رسومات الحناء. خطوات عمل طبعة الحناء نقوم بقص ورق التجليد المقوى بالحجم المناسب لحجم طابع الحناء، ثم نقوم بثنيهم على طبقتين وذلك لتسهيل عمل طابعين للحناء مرة واحدة، وذلك بحيث أن يكون الطبقة التي عليها التسطير هي الظاهرة وذلك لكي يسهل الرسم عليها. يتم تثبيت ورق A4 على اللوح الخشبي أو اللوح الزجاجي، ثم يتم تحديد الرسم المطبوع بالشفرة الحادة بدقة شديدة لكي لا يتمزق الرسم أو الورقة، ويجب أخذ الحذر عند استعمال الشفرة بجرح عند استخدام عمل طبعات الحناء. يتم تثبيت شكل الرسم الذي نتج عن الخطوة السابقة، وذلك على الصمغ و ورق التجليد المقوى، يتم الانتظار حتى يجف الصمغ وبعده يتم تثبيت الرسمة على ورق التجليد، وبعدها يتم تثبيت ورق التجليد على اللوح الخشبي و اللوح الزجاجي. نقوم بقص الشكل الموضوع أو المثبت على ورق التجليد بالشفرة ويكون ذلك بدقة شديدة، هكذا تصبح طباعة ورقة الحناء قد تمت بنجاح. يتم استخدام طباعة الحناء في المناسبات والأفراح، وخاصةً للعرايس حيث يتم الرسم على اليد والرجل ومناطق أخرى من الجسم.

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