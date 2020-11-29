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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 40 % على جميع المنتجات لمدة 3 أيام فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية عروض أسواق ساكو بمجموعة متميزة من صانعات القهوة اللذيذة، حيث تقدم خصومات ضخمة على أهم وأشهر صانعات القهوة، بمختلف موديلاتها وإصداراتها، فقط وحصريًا بجميع فروع هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية.
عروض أسواق ساكو
عروض وتنزيلات ساكو نهاية العام من ساكو على صانعات القهوة نيسْبريسو:
- تخفيضات ساكو على صانعة القهوة نِسبريسو، سعة واحد لتر، سِتز وخافق حليب، 1720 واط، سعر الجهاز(1349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات ساكو صانعة القهوة نِسبريسو من ماركة لاتيسِيما، سعة 9. لتر، سعر الجهاز(1989)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات ساكو الأسبوعية
عروض وتنزيلات نهاية العام من ساكو على صانعات الأوتوماتيكية والرقمية:
- تخفيضات ساكو على صانعة القهوة الرقمية، سعة واحد لتر، 1050 واط، مع طاحونة، سعر الجهاز(239)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض ساكو الأسبوعية صانعة القهوة الأوتوماتيكية، 1450 واط، صناعة إيطالية، سعر الجهاز(3999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض ساكو على صانعات القهوة
- خصومات ساكو اليوم على صانعة القهوة مع مطحنة، سعة 1.2 لتر، الف واط، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض ساكو الأسبوعية صانعة القهوة، سعة 8. لتر، 1600 واط، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات ساكو صانعة القهوة متوافقة، 1100 واط، مع جميع الكبسولات المعروفة، سعر الجهاز(449)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات ساكو اليوم
تقدم لكم سلسلة فروع ساكو في المملكة العربية السعودية عروض وتنزيلات نهاية العام من هايبر ماركت ساكو على كراسي الحدائق المنزلية:
- تنزيلات ساكو على كرسي حديقة منزلية، سعر الوحدة(349)ريال سعودي، بدلاً من (492)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض ساكو الأسبوعية كرسي حديقة منزلية، سعر الوحدة(399)ريال سعودي، بدلاً من (765)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 40 % على جميع المنتجات لمدة 3 أيام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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