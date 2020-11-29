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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصومات هائلة تصل ل 60 % على الجوال والشاشات تحطيم الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات العثيم نهاية العام لا تفوت في جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم، على العديد من المنتجات والأجهزة، ومن أهمها أجهزة التليفزيون الذكية، مصنعة من أكبر الشركات العالمية الرائدة أقوي عروض السعودية اليوم.
خصومات العثيم نهاية العام
عروض العثيم نهاية العام على التلِيفزيونات من هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء:
- تخفيضات العثيم على تليِفزيون ذكي من ماركة أورينو، حجم الشاشة 65 بوصة ، ألْ إي دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(11799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض العثيم الاثنين تلِيفزيون ذكي من ماركة أورينو، حجم الشاشة 32 بوصة، ألْ اي دي، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات العثيم تلِيفزيون من ماركة أل تي سي، حجم الشاشة 50 بوصة، ألْ إي دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
عروض نهاية العام حصرية على الشاشات من ماركة أرو في هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء:
- تخفيضات الثعيم على تلِيفزيون ذكي من ماركة أَرو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 40 بوصة، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض العثيم الاثنين تلِيفزيون ذكي من ماركة أَرو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 50 بوصة، سعر الجهاز (699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض العثيم على الشاشات
- تنزيلات العثيم اليوم على تلِيفزيون ذكي من ماركة أَرو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 50 بوصة، فول إتش دي، فور كيه، مزود بخاصية بلوتوث، سعر الجهاز (899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض العثيم الاثنين تلِيفزيون ذكي من ماركة أَرو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 65 بوصة، فول إتش دي، فور كيه، مزود بخاصية بلوتوث، سعر الجهاز (1499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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