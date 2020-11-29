نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده تكشف عن عروض شهر التخفيضات حتى نهاية شهر ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده يقدم عروض لهذا الأسبوع مع بعض من الخصومات المتنوعة وهذا بمناسبة تخفيضات شهر نوفمبر والجمعة البيضاء، كما أن الهايبر يحرص على ان يقوم بتقديم عروض وتخقيضات بنده ماركت الأسبوعية الهائله وخصومات بنده الكترونيات والتي تضم الهواتف الذكية والمواد الذكية واللحوم المجمدة ومنتجات الألبان، ولذلك حرص الهايبر على أن يوفر لكل العملاء عروض وخصومات خاصة جداً للجولات بجانب العروض والخصومات المقدمة على المنتجات الموجودة بالهايبر.

هايبر بنده يقدم أقوى العروض والخصومات

قد تبدأ عروض وخصومات هايبر بنده بداية من هذا الأسبوع حتى بداية ديسمبر، وسوف نلاحظ وجود تشكيلة رائعة من التوابل وأنواع متعددة من المكسرات التي تحتاج إليها كل ربة منزل لتقديمها للأسرة أو استخدامها في تحضير أشهى وألذ الأكلات والحلويات، كما يوجد بالهايبر عروض على جوز الهند المطحون الذي يصب سعر لحوالي 15.95 ريال سعودي، ويوجد خصومات أخرة على الزعتر الأخضر الأردني والفلفل الأسود المطحون والكركم والمكسرات المشكلة العدية وتكون بحوالي 49.95 ريال سعودي.

إليكم عروض وخصومات هايبر بنده على اللحوم الطازجة المجمدة

يوجد بالهايبر عروض خاصة باللحوم المجمدة وهي:

لا يمكن أن يفوت عملائنا أن يحصلوا على عرض صدور الدجاج الـ 450 جرام بسعر يصل إلى ما يقارب 18.95 ريا سعودي بدلاً من 20.75 ريال، كما يوجد دجاج كامل مقطعة سعر الكيلو يصل إلى 17.95 ريال.

الحصول على مكعبات اللحم البقري الكولومبي قليل الدسم بقيمة 29.95 ريال سعودي، أو لحم بقري مفروم وروستو بقري واسكالوب بقري كولومبي، كذلك البرجر الطازج فهذا الأسبوع يشهد خصومات هائلة ومميزة.

كما أتاح الهايبر هذا الأسبوع هايبر بندة أون لاين أفخاذ دجاج من الوطنية أو الدجاج المقلي.

عروض وخصومات هايبر بنده على الالكترونيات

يمكن عن طريق هايبر بنده الحصول على أقوى العروض الخاصة بالأجهزة الالكترونية التي تضم أجهزة التليفزيون مثل الثلاجات والغسالات وشاشات سكاوي وورث مرفق معها حامل وريسيفر بسعر 999 ريال سعودي، كما يوجد محموعة متنوعة من الشاشات مثل توشيبا وإميكس جلوريا ومعها هدية رائعة بجانب تليفزيون تي سي ال 55 بوصة يرافقه حامل وريسيفر وسعره بعد الخصم 1399 ريال سعودي.