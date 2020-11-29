نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم لولو هايبر ماركت السعودية تسوق واربح ميني كوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم لولو هايبر ماركت السعودية تسوق واربح سيارة ميني كوبر، العرض يشمل 16 سيارة، بجانب الخصومات المذهلة على أسعار السلع والمنتجات المنزلية، ومنها دجاج مجمد فقيه كرتونة 10 دجاجات ب 68.95 ريال، بدلا من 98.95 ريال، كيلو لحم بقري بالعظم ب 16.90 ريال، بدلا من 26.90 ريال، كيس بصل وسط السعودية ب 3.75 ريال، بدلا من 7.50 ريال، أبو زهرة زيت دوار الشمس ب 19.95 ريال، بدلا من 32.50 ريال، أرز أبيض بسمتي 10 كيلو ب 59.90 ريال، بدلا من 87.75 ريال، البرسيمون إسبانيا ب 7.95 ريال، بدلا من 12.95 ريال، كيلو سمك براموندي ب 19.90 ريال، بدلا من 29.95 ريال.

عروض اليوم لولو هايبر ماركت السعودية تسوق واربح ميني كوبر

فروج ذهبي طازج وزن 1000 جم ب 14.95 ريال، بدلا من 17.05 ريال، مكعبات لحم بقري ب 20.90 ريال، بدلا من 29.90 ريال، لحم ضان باكستاني ب 41.90 ريال، بدلا من 52.90 ريال، لحم بقري محلي بالعظم كيلو ب 16.90 ريال، بدلا من 26.90 ريال، جبنة فريكو كيلو ب 32.90 ريال، بدلا من 51.70 ريال، كبسة بلحم ضان كيلو ب 37.90 ريال، بدلا من 46.20 ريال، هريسة باللوز ب 21.90 ريال، بدلا من 29.70 ريال.

عروض اليوم لولو هايبر ماركت السعودية

على كافية 3*1 سعر الحبة 23.95 ريال، بدلا من 46.10 ريال، بوني حليب مبخر 3 حبات ب 9.95 ريال، بدلا من 16.50 ريال، نستلة كيت كات 2 أصابع ب 23,95 ريال، بدلا من 38,45 ريال، ربيع أكسبريس أكياس 120 كيس ب 12.95 ريال، بدلا من 21،25 ريال، المراعي حليب لتر ب 37.95 ريال، بدلا من 43.95 ريال، هولستن بيرة بدون كحول 6 حبات ب 30.95 ريال، بدلا من 34،65 ريال.

عروض اليوم لولو هايبر ماركت منتجات العناية الشخصية

سيجنال معجون الأسنان ب 4.90 ريال، بدلا من 8.25 ريال، لوكس صابون متنوع 6 حبات ب 14.90 ريال، بدلا من 24.75 ريال، سي كي عطر رجالي 200 مل ب 99 ريال، بدلا من 200 ريال، جنتو سائل غسيل الصحون لتر ب 5.95 ريال، بدلا من 11.25 ريال، بيبي جوي حفاضات الأطفال ميجا باك ب 52.95 ريال، بدلا من 70.95 ريال.